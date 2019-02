El cantante R. Kelly es acusado de 10 cargos de abuso sexual

R. Kelly, la estrella estadounidense de R&B acusada de múltiples agresiones sexuales durante décadas, ha sido inculpado formalmente de 10 cargos de abuso sexual agravado, incluidos varios con menores de edad, dijo un funcionario del condado de Cook, al que pertenece Chicago.Según esta misma fuente, nueve de los 10 cargos se refieren a menores de 13 a 16 años.El cantante de 52 años, recientemente acusado de relaciones pederastas por un abogado, comparecerá el 8 de marzo ante el tribunal de Chicago, donde reside, dijo el funcionario del tribunal a la AFP.El periódico local The Chicago Sun-Times afirmó que se emitió una orden de arresto contra R. Kelly. Contactado por AFP, el abogado del cantante, Steve Greenberg, no respondió.También de acuerdo con el Chicago Sun-Times, los presuntos delitos van de 1998 a 2010 y se cometieron contra cuatro víctimas, tres de ellas menores.- "Se acabó" -La semana pasada, el prominente abogado Michael Avenatti, que defiende a la actriz porno Stormy Daniels en su litigio con el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo tener un nuevo video que muestra a R. Kelly teniendo una relación sexual con una menor de edad.También explicó que había enviado "esta nueva prueba de video que establece la culpabilidad" del músico al fiscal del condado de Cook."Se acabó", escribió Avenatti el viernes en Twitter. "Después de 25 años de abuso sexual en serie y agresión de niñas menores de edad, es hora de que R. Kelly asuma la responsabilidad", agregó.Según el canal de televisión CNN, que accedió al video entregado a las autoridades, dos hombres aparecen en él. "Se ve a un hombre desnudo que parece ser R. Kelly teniendo relaciones sexuales con la niña", describe el canal estadounidense."No es posible determinar su edad solo a partir del video", dice CNN, y agrega que el hombre desnudo que se parece a R. Kelly y la niña están hablando de los genitales de esta última diciendo que tienen "14 años".Robert Sylvester Kelly, su nombre real, había sido acusado en 2002 de filmar actos sexuales entre él y una niña de 14 años, pero finalmente fue absuelto en 2008.El músico de "I Believe I Can Fly" se casó brevemente en 1994 con la joven estrella Aaliyah, de 15 años, cuyos padres cancelaron posteriormente el matrimonio. La cantante y actriz falleció en un accidente aéreo.El nombre de R. Kelly saltó de nuevo a la palestra unido al escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples agresiones sexuales contra menores de 16 años.La compañía discográfica Sony Music rescindió el contrato que tenía con el músico, mientras hay una investigación abierta en Nueva York.