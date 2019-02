Gaitán Bros. anuncia que sus artistas no se presentarán en el Carnaval de la capital debido a impugnación

Ulpiano Vergara, Alfredo Escudero, Osvaldo Ayala, Joey Montana, Dubosky, Aldo Ranks, Akim, Boza, Real Phantom, Mr. Saik, Japanese, Eddy Lover, Rd Maravilla, Ness, Mr.Fox, Kenny Man, Los Rabanes, Os Almirantes, Iván Barrios, Llevarte a Marte, Mecanik Informal y Afinque serán los artistas que no se estarán presentando en el carnaval de la ciudad.

La información la dio a conocer empresa Stereo 5000 Sonido y Luces S. A. o Gaitán Bros. mediante un comunicado en el que detalló que la medida obedece a que el pasado martes 19 de Febrero presentaron su propuesta a la licitación pública No. 2019-1-45-0-08-LP-013680 correspondiente a la contratación de artistas para el carnaval capitalino 2019 en la Cinta Costera, pero una empresa “que no se dedica al ámbito musical y que carece de la experiencia en cuanto a la producción del mismo”, impugnó la licitación ya que no contaba con el poder de autorización de los artistas con mayor trayectoria y popularidad del momento.



“Nuestra empresa que si se dedica a la producción de eventos y conciertos de artistas nacionales e internacionales y que sin contamos con los poderes de los artistas que decidieron firmar con nosotros debido a nuestra experiencia, informamos que lamentablemente debido a tal impugnación los artistas no se presentarán en el carnaval de Panamá”, concluye la nota.