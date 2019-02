El Puma cantará en Cúcuta en apoyo a la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela

José Luis Rodríguez "El Puma" se suma a la lista de artistas internacionales que participarán en el megaconcierto Venezuela Aid Live, este viernes 22 de febrero en Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela.





Después de recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017, El Puma debutará en Cúcuta para apoyar la entrada de ayuda humanitaria a su país natal, Venezuela.





"Siento frustración, tristeza, impotencia porque mi gente en Venezuela no tiene comida. Esto no es nada nuevo. El comunismo actúa por el estómago de las personas, para dominarlas. Millones de personas murieron por hambruna en las dictaduras de Lenin, Stalin y Mao. Y decir ahora que la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos está contaminada, es una vieja táctica comunista que la gente no se cree", dijo José Luis Rodríguez desde Miami.





El ídolo de América envió un mensaje de firmeza ante la crisis humanitaria que vive Venezuela: "La ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela, quiera o no el gobierno. Ellos van a salir del poder sí o sí", afirmó El Puma.





José Luis Rodríguez compartirá escenario en Cúcuta con Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Juanes, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Nacho, Lele Pons, Carlos Vives, Fonseca y otros artistas.





El Puma se prepara actualmente para volver a los escenarios con la gira mundial "Agradecido Tour". Su primer concierto será el 11 de mayo en The Fillmore Miami Beach. Las siguientes presentaciones serán el 18 de mayo en Revention Music Center (Houston) y el 1 de junio en The Wiltern Theatre (Los Ángeles).