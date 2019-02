ATP rechaza acusaciones sobre discriminación en el Carnaval

Ante las acusaciones de un grupo de artistas y organizadores de eventos sobre supuestos manejos inadecuados por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en la contratación de talentos para la tarima del Carnaval de la ciudad, la ATP reveló que dicha organización no atendió el llamado para realizar la homologación del pliego de licitación, que se hizo antes de subir la propuesta al portal de Panamá Compra.



Lista excluyente

Cecilia Arosemena, de la empresa Hei Events and More, denunció que “luego que les hicimos una observación a la ATP sobre el primer pliego de peticiones para la tarima del Carnaval, nos dieron una respuesta, pero fue levantar especificaciones técnicas aún más discriminatorias”.



Según Arosemena, “en el pliego se especifica un listado con hasta nombres, o sea, que ellos son quienes deciden de antemano quienes pueden aspirar a participar o no en la tarima del Carnaval, algo que no es competencia de la ATP”.



No atendieron llamado

Por su parte, Gustavo Him, administrador de la ATP indicó que “primero se realizó una homologación con las empresas que estaban interesadas para participar en la licitación. Eso se realizó el cinco de febrero y la empresa que representa Arosemena no asistió”.



Según Him, “durante esa reunión se revisaron los temas que ellos ahora denuncian, en ese entonces fueron corregidos los puntos en consenso con las empresas, quienes accedieron a firmar y autorizaron los cambios que se le hicieron a la licitación, pero ellos decidieron no venir”.



Hei Events and More, mediante su representante legal el abogado Emidio Manzané, interpuso una acción de reclamo ante la Dirección de Contrataciones Públicas para que oficien al administrador Gustavo Him y que se suspenda el acto de licitación, que tenía previsto realizarse mañana 19 de febrero.

Manzané asegura que “en el punto 11 de la licitación se exige que el proponente debe haber realizado mínimo un concierto a nivel nacional en el último año, al cual hayan asistido más de 10,000 participantes”.

La ATP reveló que ese punto fue eliminado de la petición inicial durante la reunión con las empresas interesadas en concursar.

En el acto de homologación participaron cinco empresas que aprobaron los cambios, destacó la ATP.

