La Berlinale revela este sábado su palmarés, con filmes chino e israelí como favoritos

La Berlinale revela este sábado su palmarés con dos filmes favoritos: una crónica china sobre la antigua política de hijo único y un drama israelí sobre un expatriado en París, mientras la única cinta iberoamericana, la española "Elisa y Marcela", no convenció a la crítica.

El jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche y del que también es miembro el cineasta chileno Sebastián Lelio elegirá qué largometraje se alzará con el Oso de Oro, el primer gran premio del año de los festivales europeos.

Un filme se cayó de la carrera pocos días antes de su estreno mundial, "One second", del consagrado cineasta chino Zhang Yimou. La Berlinale informó de que la retirada de la película, ambientada durante la Revolución cultural -un periodo clave para las autoridades chinas- se debió a motivos "técnicos".

Mientras, la también china "So long, my son", de Wang Xiaoshuai, conmovió al público hasta las lágrimas con un drama alegórico sobre dos familias cuyos destinos se cruzan durante 30 años de cambios radicales en su país.

"La historia puede leerse como una crítica mordaz a la política de hijo único en el país, recientemente abandonada. Hay además poderosas escenas que ilustran los efectos dolorosos del giro desenfrenado hacia el capitalismo en los años 1980 e inicios de los 1990", escribió el South China Morning Post.

"Pero eso no distrae a Wang de su objetivo, que es mostrar cómo gente común lidia con el dolor y los dilemas morales".

- Siete directoras en liza -



"So long my son" es favorita junto a "Synonyms", de Nadav Lapid. La película, en gran medida autobiográfica y sexualmente explícita, narra la historia de un israelí que se muda a París para huir de la situación política en su país.

La crítica aplaudió en especial la actuación de su protagonista, Tom Mercier, que debutó en este filme y que según The Hollywood Reporter recuerda a un "joven Tom Hardy, incluyendo la habilidad de actuar sin ropa puesta".

En el certamen más femenino de las 69 ediciones de la Berlinale -con filmes de siete mujeres cineastas-, destacó "God exists, her name is Petrunya", de la directora de Macedonia del Norte Teona Strugar, muy aplaudida por el público.

El filme está basado en la historia real de una mujer que se une a un ritual religioso reservado a los hombres: una inmersión en un río para sacar una cruz de madera.

En cambio, la cinta "Elisa y Marcela", de la española Isabel Coixet, una referente en la Berlinale adonde la cineasta ha acudido nueve veces, decepcionó a gran parte de la crítica.

La película en blanco y negro, la primera producida por Netflix en competición en la Berlinale, rescata el primer matrimonio homosexual en España, acontecido en 1901 entre dos profesoras. "Esta historia fascinante de una pareja española lesbiana que engañó a un cura para que las casara tiene un tratamiento aburrido e inadecuado", criticó Variety.

"Al haber querido enviar un mensaje" sobre los derechos de los homosexuales, "Coixet realiza un filme privado de los matices emocionales que hicieron que 'Brokeback Mountain' y 'Carol', para citar dos influyentes películas sobre homosexuales, fueran tan conmovedoras y engancharan tanto", según The Hollywood Reporter.

- Chilena "Lemebel", premiada con Teddy Award -



La sección paralela Panorama también dará a conocer el premio que cada año entrega el público a la mejor película y en la que concurren una decena de películas latinoamericanas, entre estas "Divino amor", del brasileño Gabriel Mascaro y "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamante.

Por otro lado, en la misma sección destaca "Lemebel", de la chilena Joanna Reposi, que fue galardonada con el Teddy Award al mejor documental de temática LGTBQ+, que se anuncia en paralelo a la Berlinale.

Reposi, amiga personal del fallecido artista chileno Pedro Lemebel, reconstituyó su vida a base de archivos, testimonios y una larga entrevista en los últimos años de su vida. Reconocido escritor y artista plástico, Lemebel fue un referente en la lucha por los derechos de los homosexuales en su país.