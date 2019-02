El Puma tras su doble trasplante de pulmón: "Volver a los escenarios es pasar de la oscuridad a la luz"

El ídolo de América, José Luis Rodríguez "El Puma", regresa a los escenarios con "Agradecido Tour", tras recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en diciembre de 2017.





"Esta gira significa mucho para mí, es como haber pasado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, tener una nueva oportunidad que Dios me regaló mediante el milagro de un donante", explicó El Puma.



Su primer concierto será el 11 de mayo en The Fillmore Miami Beach. Las siguientes presentaciones serán el 18 de mayo en Revention Music Center (Houston) y el 1 de junio en The Wiltern Theatre (Los Ángeles).



"He estado recuperándome a buen ritmo, al que mi cuerpo ha deseado. He venido respondiendo favorablemente a estos nuevos pulmones que hoy tengo, llevo una rutina muy estricta de comidas, ejercicios y cuidados. Hoy felizmente puedo decir que estoy a un 80% de mi condición y los médicos dicen que en muy poco estaré 100% para mi público", comentó el cantante venezolano.



"Agradecido Tour" se presentará en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa, en la que será la gira más importante en la carrera de El Puma.



"Musicalmente hay una renovación en los arreglos, pero el repertorio no se puede cambiar, porque la gente quiere escuchar los éxitos con los cuales se enamoraron y que recuerdan con mucho cariño. Será una puesta en escena como a mí me gusta, que incluirá un diálogo con la gente", añadió José Luis Rodríguez.



Estas son las primeras fechas confirmadas. Los boletos salen a la venta este 8 de febrero. Descuentos con el código "ELPUMA" en www.ticketmaster.com y www.livenation.com.

A partir de septiembre, El Puma actuará también en México, España, Ecuador, Canadá, Uruguay, Paraguay, Italia, Portugal, Reino Unido y Francia. Las fechas se darán a conocer próximamente.



El Puma firmó un contrato con AGTE Live y Live Nation Latino para la producción de su regreso a los escenarios musicales.



"Estamos muy contentos con la oportunidad de poder producir los shows de El Puma en Estados Unidos. Vamos a hacer todo lo necesario para que sea una gran experiencia para él como artista y también para sus fans, que van a estar esperando emocionados su regreso a los escenarios", expresó Manuel Morán, VP Latin Touring de Live Nation.



Por su parte, Frederick Meléndez, manager de AGTE Live, indicó: "Nos sentimos complacidos de poder estar en el regreso de un ídolo de la música de habla hispana, además de sentirnos muy felices por el compromiso que significa producir una gira que quedará para la historia".



Desde hace un par de meses, José Luis Rodríguez trabaja en su próximo disco junto al productor venezolano ganador del Grammy Latino Yasmil Marrufo, además de asistir a clases de vocalización, respiración, y reuniones con su equipo para estructurar su nueva banda musical, que lo acompañará en "Agradecido Tour 2019".