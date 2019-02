¿Qué hacer antes que se acaben las vacaciones?

A dos meses de iniciar oficialmente las clases en las escuelas primarias y secundarias del país, los padres de familia buscan diferentes opciones para brindar entretenimiento sano y cultural a sus hijos, sin tener que salir de la ciudad y a bajos costos.



Con opciones variadas que van desde las clásicas lecciones de canto, pintura, aprender a tocar instrumentos musicales, campamentos científicos, deportivos y cursos de habilidades básicas como la cocina y la costura, por lo que los tutores podrán escoger lo que mejor se adapte a su presupuesto.



Según la psicóloga Yara Aguilar, “las madres y los padres deben saber que es de suma importancia correr, saltar, reír, jugar, sea solo o en compañía, es muy sano ya que el juego en la infancia es fundamental para el desarrollo integral del niño y de la niña. Tanto dentro de casa como fuera, se adquieren habilidades y capacidades que les serán muy útiles durante su crecimiento”.



Conforme al último artículo de Yara, “si les permitimos dejarlos jugar al aire libre les ayudará en su desarrollo de habilidades sociales, los niños aprenden a llevarse bien con las personas y a afrontar algunos retos sociales, fortalecer su motricidad tanto gruesa como fina y desarrollar mejor su potencial inmunológico. También, establecerán vínculos de cooperación, estarán más conectados con la naturaleza”.



Diversión y cultura

Con el paso del tiempo las actividades se han ido superando con respecto a su nivel de complejidad, por ejemplo, existe el curso “Art Camp” de apreciación del arte dirigido a niños de cinco a doce años, donde aprenderán sobre dibujo básico y las técnicas representativas de artistas famosos. Mientras, la artista plástica panameña Olga Sinclair dicta un mega taller al estilo de Emily Carr, para niños de cinco a trece años, con premios como becas y viajes.

Música, arte y estudios

ML | Aunque algunos pensarán que inscribir a sus hijos en estudios dirigidos es una clase de castigo, el centro Jardín de Luna mantiene abierto hasta el 15 de febrero un curso para niños que se preparan para cursar el primer grado de primaria, haciendo énfasis en lectura y escritura. El curso tiene un costo de B/.120.00, en un horario de 2:00 p.m., a 4:00 p.m., de lunes a viernes.



Algunos padres optan por contratar profesores particulares a través de aplicaciones o clasificados, quienes ofrecen un catálogo amplio de materias que van desde matemática básica hasta álgebra aplicada.



Arte y música

El Municipio de Panamá también oferta en su menú de cursos clases para aprender a tocar instrumentos como guitarra, chello, violín y tambor, en cuatro escuelas de la capital, en el marco del programa “Vacaciones Creativas 2019”, al igual que clases de teatro, solo en el complejo deportivo de La Siesta en Tocumen, hasta el 28 de febrero.



Las reconocidas academias de música como Dreams Factory, Sono Arte y la Academia de Música de Panamá, al igual que en el resto del año, dictan cursos de instrumentos clásicos, canto, incluso ukelele.



Robótica

El centro de ciencias y artes Explora ofrece los cursos para niños especializados en áreas científicas como la robótica, con lo cual podrán desarrollar un conocimiento en programación básica y habilidades para resolver problemas ante posibles fallas durante el ensamblaje del hardware.

El curso está dirigido a niños de siete a once años y se dicta desde las 9:00 a.m., a 11:00 a.m., de lunes a viernes, con un costo de B/.200.00. También, a un costo más asequible de B/.50.00, el curso de Robótica Blue Bot es ofertado para niños de cuatro a seis años. El Blue Bot es un robot infantil en forma de abeja programable, que acepta hasta un máximo de 40 instrucciones programadas.

Gina Arias Rivera

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: riverarias92

Twitter: @riverarias92