La actriz Olivia Colman le da vida a la reina Ana en “La Favorita”

Este jueves estrena en todos los cines de Panamá la película “La Favorita”. La actriz Olivia Colman, quien se mete en el papel de la reina Ana, cuenta un poco su experiencia en este filme.

¿Qué tanto conocías de la historia detrás de La Favorita?

Absolutamente nada. Es asombroso, ¿no? La película es muy precisa, a pesar de que se siente muy alejada a lo que conocemos como un drama de época. Podrías pensar que hay cosas que han sido inventadas. Pero gran parte de ella es correcta.





Me encantó la manera en cómo Yorgos la realizó. No es la forma en la que pensarías que un drama de época vaya a ser. Todo lo que hizo con las tomas; los lentes ojos de pescado. Todo es muy diferente a cualquier película de época que hayas visto antes.



Pero, en cierto modo, es menos acerca de la historia en sí como lo es acerca de esta mujer que perdió a todos estos niños, y su amor por estas otras mujeres. Es menos acerca de tener que estar contenido de cierta manera, o acostumbrarte a la forma en la que la gente habla en dramas de época. Estas son personas reales, y hasta puedes olerlas. Son un poco mugrientas y deslavadas. De hecho, estaba un poco nerviosa con el hecho de que iba a ser un drama de época, pero en realidad no lo es.





¿Y dónde comienzas?

Todo está escrito. Yorgos está menos interesado en las grandes discusiones. Cuando un guión está hecho, dice, lánzate a él. No necesitas saber todas las cosas que giran a su alrededor. El guión fue escrito de una manera hermosa. Son obvios los momentos en los que ella está siendo una arpía, o cuando está siendo manipuladora, o está aburrida o es pueril. Así que sólo nos dejamos llevar por él.





¿Qué fue lo que te gustó de la reina Ana cuando leíste el guión?

El hecho de que exhiba todas sus emociones, buenas y malas. Cada rasgo. Es maravilloso interpretar a alguien que hace tantas cosas. Es un desafío y es divertido, así que no había forma de decirle que no al papel. De verdad quería interpretarla. Es un regalo interpretar este tipo de cosas.





¿Te resulta útil hacer algún tipo de investigación?

Sólo después, que es lo que hago con frecuencia. De otra manera, me parece, estás aventando muchas cosas al papel. Si tienes un buen escritor, el trabajo ya se hizo desde antes para ti. Pienso, “¿Qué podría descubrir yo que el guión no me haya dicho?”. Está ahí, en las escenas entre Ana, Sarah y Abigail.

En la película, sientes la frustración de Ana. No me gustaría tener su trabajo. No puedes confiar en que le agrades a alguien de manera probada. Todo mundo sólo está esperando satisfacer sus necesidades, todo el tiempo, y crees eso de Sarah, pero descubres que quizás y ella podría ser la única que está ahí genuinamente por Ana. Podría ser el amor de su vida.



Ya has trabajado antes con Rachel, en THE LOBSTER, que Yorgos también dirigió.



Sí. Rachel y yo sólo tuvimos una escena en THE LOBSTER, en la que ella fue clave para inmovilizarme. Recuerdo que nos llevamos muy bien, muy rápido. Es una persona amorosa y divertida. A Emma no la conocía. Yorgos organizó una cenita encantadora para que nos conociéramos, y ella llegó llena de energía. De inmediato, pensé, “Oh, me vas a caer bien”. Me parece que las tres seremos amigas de por vida.





De joven, Rachel hizo mucho teatro y teatro físico, y a Yorgos le encanta ensayar de una manera física. Así que fue muy divertido hacer eso con ella. Ella se entregó por completo, se lanzó de manera intrépida y fue muy valiente. Es un placer trabajar con alguien así, porque cuando una persona actúa de esta manera, te alienta para que el resto de tu persona diga, “Maravilloso, saltemos todos juntos”. Aquí no hubo ningún tipo de vergüenza.





Yorgos parece estar particularmente interesado en la torpeza y la vergüenza, y gran parte del filme lidia con eso

Creo que eso es verdad. Me parece que eso se manifiesta en el proceso de ensayos, especialmente para La Favorita. Él también proviene del teatro, así que interpretábamos dinámicas de confianza del teatro clásico, y cosas como ésas. Te vuelves muy cercano, y eso ayuda mucho. No es como si te conocieras el primer día de rodaje, “Hola, ¿cómo estás?”. Y después estás rodando una escena de sexo. Eso es espantoso.





De igual manera, a Yorgos no le da pena nada, y esto siempre comienza desde arriba. Es un gran oso, encantador y gentil. Es adorable, cálido y amigable. Sólo una vez lo vi elevar sus ojos al cielo y decir, “Ugh”, y fue cuando le pregunté que qué le había sucedido a la chica al final de DOGTOOTH [ríe]. Me contestó: “No lo sé. La película está terminada, tú saca tus conclusiones”. Lo pone todo en pantalla y después es cuestión tuya decidir.

Quieres impresionar a Yorgos. Quiere que seas humano y auténtico, así que no te queda más remedio que apostarlo todo. Eres arrogante y vil. Yo quería que pensara, “Oh, bien. Está dispuesta a ser desagradable”. Creo que todos sentimos eso. Siempre queremos verlo sonreír un poco y asentir al final de una escena.





Dices que no es un drama de época tradicional, pero sí tienes la oportunidad de usar unos atuendos espectaculares en el filme. ¿Disfrutaste ese aspecto?

Me encantaron. Fue Sandy Powell. El guardarropa de la reina fue hilarante. Pasé la mayor parte de la película en un camisón, así que yo estuve bien. Las pobres de Emma y Rachel estuvieron más entalladas. Yo estaba comiendo pastel y pizza, e intentaba conservarme tan gorda como me fuera posible, mientras usaba un camisón grande y fluido.

Yorgos alienta a su equipo de producción: “Vamos. Sorpréndanme. Hagan algo audaz”. Así que, por ejemplo, tienes a Nadia Stacey, la diseñadora de maquillaje, a quien se le ocurrieron unas apariencias muy divertidas. En la escena del salón de baile, quizás y ni te des cuenta, pero en vez de ver esos lunares en forma de corazón, se le ocurrieron plantillas con caballos y carruajes. Tomó algo que ya hemos visto antes, pero lo volvió descabellado. Sandy fue igual. Un destello de rojo, o los sirvientes usando mezclilla. Hay mucho que ver de todas estas contribuciones distintas, y Yorgos le extendió a todos el valor y la rienda suelta para divertirse. A todo mundo se le dijo, “Hazlo. Nada es demasiado ridículo”.





Llevas un buen tiempo apareciendo en las pantallas británicas, y ahora estás disfrutando de éxito internacional. ¿Cuán difícil fue esta batalla para ti?



Ha sido un camino largo y lento, pero me siento muy bendecida. Siempre he trabajado. Salvo los primeros dos años, pero también estoy agradecida por eso porque te enseña a seguir adelante. Supongo que eso te hace madurar. Ahora hay muchos más papeles para mujeres de cuarenta años, y los papeles se vuelven más interesantes porque apelan a esa experiencia.

Una vez que pasabas tus años mozos, todo solía terminar, pero ahora esas voces están siendo escuchadas. La gente dice, “Quiero verme representada, porque yo soy la que estoy a cargo del control remoto y soy la que pago las cuentas”. El amor no sólo le pertenece a la gente en sus años veinte. Estoy fascinada que esos papeles hayan llegado a mí.