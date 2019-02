El lienzo autodestruido de Banksy se expone en Alemania

El lienzo del artista británico Banksy que se autodestruyó parcialmente en una subasta en octubre se exhibirá durante un mes a partir del martes en un museo de Baden-Baden, en Alemania.

El artista callejero causó sensación el 5 de octubre, cuando hizo que una obra suya quedara parcialmente rasgada instantes después de haberse vendido en un remate en la casa Sotheby's de Londres por 1,042 millones de libras (1,2 millones de euros, 1,4 millones de dólares).

La obra, tal como está luego de su parcial destrucción, será presentada por primera vez al público de manera gratuita hasta el 3 de marzo en el museo Frieder Burda, en Baden-Baden, suroeste de Alemania.

"Esperamos que despierte gran interés, en particular entre los jóvenes", indicó el director, Henning Schaper, en un comunicado. Para Schaper, la exposición "Love is in the bin" ("El amor está en la basura") debe participar en una "democratización consecuente del arte".

La obra había salido a subasta en Londres. Su autor había integrado un mecanismo en el espeso marco dorado que permitía rasgar la obra "Girl with Balloon", una reproducción en acrílico y aerosol de una de sus pinturas más conocidas de 2006 --una niña que deja volar un globo rojo con forma de corazón--.

"En unos segundos, la obra se convirtió en una de las más célebres del mundo, y ello en un mundo sumergido por la imágenes", destaca el museo Burda.

Según Banksy --cuya identidad sigue siendo un misterio-- la casa de remates no estaba al corriente de que la obra iba a autodestruirse.

El artista, que rebautizó luego su obra como "Love is in the bin", reivindicó haberla destruido para denunciar la "mercantilización".

La compradora, que según Sotheby's es una coleccionista europea, dijo entonces haberse sentido "conmocionada al principio". "Pero poco a poco me di cuenta de que iba a poseer mi pedazo de historia del arte", explicó en el comunicado, y decidió conservarla.

Contactada por el museo Burda aceptó prestarla, seducida por el proyecto del museo que prevé acompañar la presentación de la obra con un simposio alrededor de Banksy.

Para el influyente semanario alemán Die Zeit, la exposición de una obra de Banksy en un prestigioso museo como el de Baden-Baden no era evidente.

"Nunca (...) la estrella del street art (...) quiso que se expongan sus obras en un museo de larga trayectoria", escribe Die Zeit, agregando que "Banksy termina allí en donde no quería ir: en el museo de la alta cultura".