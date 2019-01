Peter Jackson trabaja en un documental sobre los Beatles con imágenes inéditas

AFP | El aclamado director de "El señor de los anillos", Peter Jackson, anunció el jueves que está trabajando en un documental sobre el proceso de creación del mítico álbum de The Beatles "Let It Be", hace 50 años.



El neozelandés afirmó que la película estaba basada en 55 horas de grabación nunca vistas y 140 horas de audio de las sesiones de grabación.





Jackson afirmó que el documental proporcionará una visión inédita del proceso creativo de la banda y de sus interacciones en el estudio.





"Es como una máquina del tiempo que nos transporta a 1969 y tenemos que sentarnos en el estudio a ver a estos cuatro amigos hacer una música genial juntos", indicó en un comunicado.





"Let it be" fue grabada en enero de 1969 pero no fue difundida hasta mayo del año siguiente, después de que The Beatles sacaran a la venta "Abbey Road" y posteriormente rompieran, haciendo de éste el último álbum de la banda.





En un principio, la grabación iba a servir a un especial de televisión, pero éste nunca vio la luz. Sin embargo, parte de ésta fue utilizada en el documental de Michael Lindsay-Hogg llamado "Let it be".





Los seguidores del grupo han pensado que las sesiones de grabación estaban marcadas por las rivalidades y luchas internas entre ellos, pero Jackson afirmó que esto no era así.





"Por supuesto, hay momentos de drama, pero nada que ver con la discordia a la que se ha asociado este proyecto durante mucho tiempo", afirmó.





"Viendo a John, Paul, George y Ringo trabajando juntos, creando canciones que hoy en día son clásicos desde cero, no es solo fascinante, sino que es divertido, edificante y sorprendentemente íntimo".



El filme se está realizando con la colaboración de los miembros de la banda todavía vivos, Paul McCartney y Ringo Starr, y de las familias de Georges Harrison y John Lennon.





De momento, no se ha anunciado ninguna fecha para su estreno.