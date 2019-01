Peregrinos maravillados

Hospitalidad, amabilidad y un trato de hermandad son algunas de las cualidades que resaltaron de los panameños en la JMJ.







Ver al papa Francisco, estrechar su mano, sacarle una sonrisa, enseñarle un cartel, fueron algunas de las metas que se propusieron los peregrinos durante los últimos cinco días que su Santidad estuvo en tierra canalera.

La alegría de nuestros visitantes ha ido más allá, algunos partieron ayer, otros hoy y hay quienes se quedan hasta la otra semana para disfrutar de Panamá. Cada uno de los entrevistados no tuvo más que palabras de agradecimiento para sus anfitriones.

"Todo ha estado muy bien y me la he pasado excelente. Me encantó muchísimo la comida y el ambiente. Es la primera vez que asisto a una JMJ, por eso estoy demasiado feliz de formar parte de ella".

Carlie Pierre

Canadá

"Me ha gustado bastante porque hay mucha gente, nunca había venido a Panamá, conocí la Cinta Costera, de aquí nos vamos para Costa Rica, le pido al Papa en esta JMJ que me ayude a tener una fe más fuerte".

Luis Pérez

México

L.Rodríguez| K.Santana