El chef mexicano Indra Carrillo con 31 años y una flamante estrella Michelin

AFP | "Roma" no es el único barrio de México de moda. "La Condesa" es el nombre del restaurante parisino con el que el joven chef mexicano Indra Carrillo obtuvo esta semana una valiosa estrella Michelin, solo 16 meses después de su apertura.



Con 31 años recién cumplidos, Carrillo es consciente de que la más preciada de las distinciones gastronómicas no le ha caído del cielo: "Cuando mis compañeros de la escuela de artes culinarias salían de fiesta en Lyon, yo me iba bañadito y peinado a trabajar a la panadería" de madrugada. "Era feliz", explica a la AFP Carrillo, luciendo su nuevo uniforme de chef con la emblemática estrella roja.

"La Condesa", en alusión al barrio en el que creció, es un diminuto restaurante de tonos grises y amarillos situado en el centro de París, con únicamente 24 plazas, y una cristalera que deja ver la cocina en la que una pequeña brigada de 4 cocineros elabora una gastronomía francesa con influencias especialmente mexicanas.

El lunes Carrillo estaba preparando el servicio de noche "cuando (recibió) una llamada" de Michelin. Lo dejó todo para asistir a la ceremonia anual en la que se anunciaron las nuevas estrellas en Francia.

El galardón es el fruto de haberse dedicado en cuerpo y alma a la cocina desde que a los 12 años empezó "a llamar a las puertas de los chefs" mexicanos, de haber trabajado en nueve países y en una asombrosa lista de reputados restaurantes, incluidos los parisinos "Le Meurice" con Yannick Alléno, "Le Bristol" con Eric Fréchon, así como el "Ritz" de Londres y el "Noma" de Copenhague.

Aunque orgulloso, admite haber vivido a la vez experiencias "difíciles", fruto de un ambiente laboral a veces "violento". "Por ser extranjero -pese a que tengo la nacionalidad francesa- siempre tuve que demostrar más que los demás, pero al final es el trabajo el que habla".

Carrillo recuerda cuando, jovencísimo, obtuvo su primer empleo en un establecimiento de alta gastronomía. Se hallaba de vacaciones con unos amigos en el pueblo de Llançà, en el noreste de España.



"Cada día iba al cibercafé porque esperaba una respuesta del 'Àbac', de Barcelona. Cuando me dijeron que sí, agarré mi mochila y me fui directo, sin saber ni dónde iba a dormir. Al llegar, me preguntaron: +¿Puedes empezar mañana? y contesté +¿Puedo empezar hoy?+".



Aceptado en el prestigioso Instituto Paul Bocuse de Lyon (este de Francia), Carrillo estudió y multiplicó sus experiencias. Se interesó por el pan como si anhelara ser panadero, haciendo prácticas con François Pozzoly -uno de los mejores de Francia-, así como en la reputada carnicería Trolliet y en la chocolatería Bernachon. También se formó como camarero.

"La gente no me entendía, pero yo no diferencio nada. Todo forma parte de un conjunto. Era feliz hasta limpiando mesas".



Esta polivalencia se refleja en "La Condesa". Además de los platos, este chef ya galardonado como "Joven talento del año" por la guía Gault&Millau en 2016 y 2018, elige el tipo de pan que se adapta a su comida, los vinos -muchos biodinámicos-, prepara los postres y se ocupa de sus comensales.

La carta es inexistente. "Como mejor me expreso es con la sorpresa, con un menú de 4 o 6 tiempos. Como cuando uno va a casa de alguien, no pregunta qué va a comer, pero el anfitrión da lo mejor de sí mismo". De ahí el nombre, "La Condesa", "para recibir como en (su) hogar".

Sus planes futuros también los mantiene en secreto, aunque adelanta: Este restaurante "es un taller para seguir aprendiendo. Mi sueño nunca ha sido pararme aquí".