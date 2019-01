Switchfoot lanza "Native Tongue", un nuevo álbum

ML | Los ganadores del Grammy Awards por el disco “Hello Hurricane” 2011, salen del estudio con el álbum: "Native Tongue", en el que nos recuerdan que el mejor idioma que hay en el mundo es el amor.

El disco cuenta con 14 canciones que exploran temas clásicos de la banda, como el ser interior, los recuerdos y la lucha.



"Native Tongue" da el inicio del próximo tour en EE.UU., de la banda, que iniciará en Las Vegas el próximo sábado 9 de febrero y que espera culminar en Gilford en el Guntock Mountain Resort, el 1 de agosto.



Switchfoot es una banda estadounidense de rock alternativo, integrada por Jon Foreman, Tim Foreman, Chad Butler, Jerome Fontamillas y Drew Shirley.



“No somos solo los cinco que estamos en el escenario, es una familia diseminada por todo el mundo", contó Jon Foreman, líder, cantautor, guitarrista y vocalista de la agrupación. El álbum, sucesor "Where The Light Shines Through" 2016, se lanzó para como un diario audiovisual de los pensamientos de cada uno de los integrantes a lo largo de sus giras mundiales.