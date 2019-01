La Ópera de París retira una invitación a controvertido bailarín ucraniano

La Ópera de París retiró su invitación al ucraniano Serguei Polunin, después de que el controvertido bailarín de ballet escribiera una serie de comentarios sexistas y contra los obesos que provocaron una polémica en las redes sociales.

La directora artística del Ballet de la Ópera de París, Aurélie Dupont, había previsto que el bailarín, de 29 años, actuara en febrero en el "Lago de los Cisnes", pero finalmente dio marcha atrás, informó el lunes la institución.

La directora envió un mensaje a los bailarines elogiando el "talento" del artista, pero reconoció que los "comentarios públicos" de Polunin no respetan los "valores" de la institución, según la Ópera.

Apodado el "bad boy" (chico malo) del ballet desde que abandonó con un portazo el prestigioso Royal Ballet británico en 2012, Polunin es conocido por el gran público por ser el protagonista de un videoclip de la canción de Hozier "Take me to the church" (2015), visto más de 26 millones de veces en YouTube.

En la cuenta Instagram del bailarín, que recientemente obtuvo la nacionalidad rusa, destacan desde noviembre comentarios elogiosos de Vladimir Putin o con una connotación homófoba y contra las personas gordas.

Así, Polunin propuso el viernes "abofetear a los gordos", afirmando que "no respeta su pereza", comentario que fue suprimido al día siguiente de su cuenta, seguida por más de 170.000 personas.

A fines de diciembre, el bailarín criticó el perfil "afeminado" de algunos de sus compañeros de profesión.

Estas afirmaciones indignaron a varios bailarines de la Ópera de París, que, cosa rara entre estos, recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento.