Los "chalecos amarillos" no creen en la prensa, prefieren el "directo"

Los "chalecos amarillos" han preferido desde el comienzo de su movimiento en Francia los videos en directo, filmados por 'smartphones' y sin montaje, según ellos mucho más auténticos y fiables que los medios tradicionales, que suelen despreciar o criticar.

En los grupos Facebook, o en Twitter, las principales personalidades del movimiento multiplican las declaraciones ante las cámaras, en directo, para comentar la actualidad, colectar fondos, describir la movilización. Aprovechan también las redes sociales, que favorecen el directo.

En "Vécu" (Vivido), página Facebook lanzada a fines de diciembre, el joven chaleco amarillo Gabin Formont está en directo en las manifestaciones, divulga lo que los manifestantes tienen que decir. Al margen de las manifestaciones, se centra en los manifestantes heridos.

"Vécu", autoproclamado el "medio de los chalecos amarillos" ha atraído a 30.000 internautas desde su lanzamiento en diciembre. "Decimos la verdad, pero mostramos también la otra cara" declaró Gabin Formont a otro medio, Loopsider, y se congratula por haber desmontado una falsa noticia sobre la muerte la semana pasada de una manifestante belga en París.

Ante la "desconfianza" frente a medios tradicionales y la "sed de transparencia" de los chalecos amarillos, "el directo es una especie de promesa anti-institucional", explica el filósofo Vincent Cespedes, que lanzó en 2016 una plataforma de videos ciudadanos.

Una primera cita de chalecos amarillos con el primer ministro francés, el 30 de noviembre, fue anulada por esta causa: "He pedido varias veces que la reunión fuera filmada y transmitida en directo por la televisión, pero la demanda fue rechazada" declaró entonces a la prensa Jason Herbert, uno de los chalecos amarillos que debía asistir, al justificar su abandono de la reunión.

- "Telerealidad" -



Los chalecos amarillos "rehúsan la esencia del periodismo: la editorialización, el punto de vista" explica Vincent Cespedes. Por ello prefieren imágenes en directo, que integran algunos códigos de la telerealidad, agrega.

Una actitud similar es adoptada por el medio ruso RT, que cuenta con la simpatía de numerosos manifestantes.

El reportero Rémy Buisine, que desarrolló este sistema del directo y en video vertical desde el movimiento "Nuit debout" en 2016, trabaja ahora para el medio digital Brut. Filma las manifestaciones en directo y durante horas, gracias a su smartphone.

"Rémy deja hablar a la gente, pero incluye contexto" precisa el director editorial de Brut, Laurent Lucas.

Rémy Buisine, que graba incesantemente, es el único periodista aclamado por los chalecos amarillos, a diferencia de camarógrafos y reporteros de otras grandes cadenas, a veces insultados.

"Hay en los medios tradicionales una serie de obligaciones de horario, de representación de los hechos" según la semióloga Marie-France Chambat-Houillon.

"El directo le permite al espectador un mayor margen de libertad en la interpretación (...)" agrega. Un espectador que puede además "informarse en otros medios" por lo que puede "confrontar" puntos de vista diferentes.

Llevando las cosas a un extremo, el ex-paparazzo Marc Rylewski se ha dado como misión interpelar en la calle a personalidades, especialmente periodistas o políticos, interrogándolos sobre sus sueldos, sus posiciones políticas, o sus supuestas colusiones con el poder, antes de colgar esos videos en internet.

Este reportero, que se presenta como un "periodista chaleco amarillo", atacó el 7 de enero con dureza al conocido periodista de la radio Europe 1, Jean-Michel Apathie, acusándolo de "mentiroso" y "millonario", y defendió el saludo nazi invertido, gesto creado por un polémico humorista, Dieudonné, acusado de antisemitismo y considerado por sus partidarios como una proclama antisistema.

"He vivido años en Estados Unidos, y he visto que allá se puede practicar un periodismo más +in your face+" (agresivo) affirma Marc Rylewski. Eso es perfecto "para servir la causa de los chalecos amarillos", afirma.