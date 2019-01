"Gracias Satanás", dijo Bale al recibir Globo de Oro a mejor actor de comedia por "Vice"

Christian Bale se llevó este domingo el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical por su interpretación del exvicepresidente Dick Cheney en "Vice".



"Gracias Satanás por darme la inspiración para hacer este papel", dijo Bale al recibir el premio, que se disputaba con Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") y John C. Reilly ("Stan & Ollie").