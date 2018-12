Los diez mejores libros que nos deja el 2018

Una lista de los libros más destacados de 2018 resultará incompleta ante la abundancia de novedades que ofrecen las editoriales.



Aquí, una exhibición de los buenos textos de ficción que se encuentran disponibles en el país.



Ordesa de Manuel Vilas



Ordesa (Alfaguara) nombrado como el mejor libro del 2018 según Babelia de El País y entre los diez de no ficción según The New York Times. El autor construye un relato híbrido, a manera de tributo a sus padres ausentes, en breves capítulos enlazados como un álbum de fotos.



Memorias de una osa polar



Yoko Tawada (Tokio, 1960) describe en Memorias de una osa polar (Anagrama) la historia de tres generaciones, las de la abuela, la madre y el hijo. Los acontecimientos que marcan la trama recorren buena parte del siglo XX.



La rebelión de los poetas



Juan David Morgan (Chiriquí, 1942) nos sorprende con La rebelión de los poetas (Alfaguara) pues supone un giro en su producción literaria. A lo largo de las páginas de esta nueva entrega resolverá una interesante conjetura: qué pasaría si los poetas se revelaran al “statu quo”.



El asesinato de Laura Olivo



Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, 1964) ganó el XIX Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones con El asesinato de Laura Olivo (Alianza Literaria). Ahí narra la historia de Colorado Larrazabal, un expolicía peruano, de origen vasco, que abandona su Lima natal tras enfrentarse a un incidente de corrupción en la época de Fujimori.

Honrarás a tu padre y a tu madre



La periodista Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968) lanza este texto (Anagrama), un escrito entre la crónica y la novela. De modo que plasma un juego interesante. La ficción ayuda a iluminar, a desvelar aquellas zonas de sombra en las que la protagonista se interna a través de sus indagaciones, de los documentos escritos y testimonios que logra desvelar.



Desandanzas



Los personajes del libro (UTP) reflexionan sobre los pasos que los han llevado a una situación en la que no pidieron estar y cómo quisieran volver el tiempo atrás para deshacerlos. Nicolle Alzamora (Ciudad de Panamá, 1992) ganó la sexta versión del Premio Diplomado en Creación Literaria (UTP).

Mi pecado



Javier Moro (Madrid, 1955) recrea estas letras (Espasa) una historia real. Su protagonista, la actriz española Conchita Montenegro, desembarca en Hollywood en 1930 con apenas 19 años. Su mirada cautivó a Leslie Howard, uno de los actores más célebres de la época, y un hombre casado que le doblaba la edad.



La muerte del comendador



Haruki Murakami (Kioto, 1949) regresó a las librerías de Panamá. Aquí, el protagonista, amante de la pintura, se convierte en un reconocido retratista y, por encargo, decide pintar al millonario Menshiki. Se adentran en una aventura en la que intentan resolver un misterio provocado por un ruido extraño que irrumpe el silencio de una noche en medio del bosque.



La mansión de 13 puertas



Trece escritores publican su antología de relatos, presentada con éxito en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2018. Cuentos distintos, que trazan caminos invisibles con sus pares, hilos que se unen para abordar en conjunto la condición humana.

Leyles Rubio León

Escritor

