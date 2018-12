Asiste a la terapia de risa con la obra ‘Burundanga’

Comienza el 2019 pasándola bien en el Teatro La Estación con la puesta en escena “Burundanga”, que ocupará la cartelera del 14 de enero al 28 de febrero.

Sinopsis



Berta, es una joven estudiante de arquitectura, está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer.

No sabe ni si su pareja realmente la quiere, y peor aún, si quiere tener un hijo con ella y casarse.



Silvia, su compañera de cuarto, le ofrece la solución: Burundanga, la cual es una droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad y hace que quien la tome, diga la verdad.



Las funciones serán de martes a domingos a las 8:00 p.m.

