"Mirá cómo nos ponemos" es el grito de guerra del "Me Too" argentino

EFE | La denuncia de violación de la actriz Thelma Fardín contra la estrella televisiva Juan Darthés fue el comienzo de toda una cruzada feminista en Argentina, abanderada por la frase "Mirá cómo nos ponemos", que la prensa ya compara con el "Me too" de Hollywood contra el productor Harvey Weinstein.El detonador fue el relato de Fardín en un vídeo en el que asegura que fue violada por Darthés en 2009, cuando se encontraban en una gira en Nicaragua con la serie juvenil "Patito Feo". Él tenía 45 años y ella 16."Mirá cómo me ponés" fue una de las frases que la joven asegura que le dijo Darthés en ese momento.Esta expresión fue reconocida por compañeras como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes ya habían denunciado al actor por acoso y abuso sexual."Tus hijos tienen mi edad", afirmó Fardín, ahora de 26 años, en el momento de la supuesta agresión nueve años atrás, según contó en la grabación.La semana pasada, cerca de un centenar de profesionales de la actuación se subieron a un escenario en la sala Multiteatro de Buenos Aires frente a un público integrado por medios de comunicación.El colectivo Actrices Argentinas advirtió que el silencio se había terminado y que ahora se abría una nueva ventana para que las víctimas de abusos denunciaran a sus atacantes sin temor.El grupo criticó además la "falta de responsabilidad" de la industria de los programas infantiles, que "desprotege" a las niñas y los niños, quienes (como en este caso) viajan a las giras sin más tutelaje que el de la producción de los shows.Darthés, quien interpretaba al padre de "Patito Feo" y era el único adulto del reparto que participó en la gira, declaró en una entrevista el pasado jueves (dos días después de la revelación de la denuncia contra él), que fue Fardín quien "se le insinuó".Duramente criticado, Darthés confirmó que acudiría a los llamados de la Justicia nicaragüense para probar "su verdad", sin embargo, el mismo día en el que el país vio por televisión su defensa en un programa del canal A24, faltó a una vista de conciliación.El actor había denunciado a Calu Rivero por daños y perjuicios cuando ella afirmó que abusó de ella cuando ambos actuaban en la telenovela "Dulce Amor" (2012-2013), aunque nunca interpuso una demanda."Es un día que por fin la mujer ganó", dijo a las puertas de los tribunales Rivero, de 31 años, ante la ausencia de su denunciante.En medio del escándalo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país anunció el pasado viernes que las llamadas al teléfono contra el abuso infantil en el país se incrementaron un 1.240 % días después del anuncio del colectivo.El caso se conoció por todo el continente, dado que "Patito feo" tuvo gran popularidad durante años y cruzó el Atlántico cuando lo adquirió Disney Channel."Lo que Thelma hizo fue cobrar valor y transformar el valor en un cambio para siempre", sostuvo en un vídeo Eva de Dominici, con quien Fardín compartió el grupo de las "Populares" en "Patito Feo".De Dominici contó entonces que sufrió acoso por parte de un director de cine cuando ella tenía 16 años (dos años después de la supuesta violación a Fardín), que le ofreció droga y le pidió fotografías desnuda."Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato, pero hoy después de lo que pasó el martes si este director estuviera vivo lo denunciaría, y junto a Actrices Argentinas eso es lo que queremos, que te animes, siendo mujer, hombre, cualquier sexo, que te animes a contar", defendió.Una chispa que amenaza con haber encendido una mecha también fuera de la televisión, con las denuncias por abuso sexual el pasado viernes a dos senadores, Jorge Romero de la agrupación La Cámpora de la provincia de Buenos Aires, quien dimitió ese mismo día; y Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical (UCR), señalado por una de sus exempleadas, pero que todavía se mantiene en su cargo.