Offse quiere regresar con su esposa Cardi B

EFE | El rapero Offset solo pidió una cosa como regalo de cumpleaños: recuperar a su esposa Cardi B, de quien está separado, y a la hija de ambos, Kulture, un deseo que hizo público a través de un vídeo en su cuenta en Instagram.El integrante de Migos indicó además en el vídeo que la pareja está atravesando "por un montón de cosas en este momento"."Me quiero disculpar contigo, Cardi. Te hice avergonzar", indicó el artista, en su mensaje el viernes, por su 27 cumpleaños, señala hoy el New York Post.La cantante de origen dominicano, que obtuvo este mes cinco nominaciones al Grammy, incluyendo la de álbum del año, informó hace una semana a través de un vídeo en Instagram que estaba separada de su marido, tras un año de matrimonio, aparentemente ante una nueva infidelidad del padre de su hija.En el vídeo, la artista aseguró que "las cosas no han estado funcionando entre nosotros por mucho tiempo".Poco después de su declaración, se hizo público un vídeo en el que presuntamente su marido conversaba con una modelo, quien luego se disculpó por tal acción, según medios de prensa locales."Me disculpo por romperte el corazón, por romper nuestra promesa, la promesa a Dios, estoy tratando de ser una mejor persona", aseguró el rapero, y aunque no especificó acerca de lo que alegadamente hizo mal, admitió que no ha sido fiel a Cardi B.Offset, quien celebró su cumpleaños con una fiesta en Los Ángeles a la que acudió ataviado con una chaqueta tipo deportiva adornada con diamantes, expresa su deseo de "recuperar" a su esposa y de disfrutar las fiestas navideñas junto a su hija Kulture.El pasado 7 de diciembre un juez de Nueva York prohibió a la rapera acercarse a dos camareras que la acusaron de agresión por un supuesto altercado en un club de estriptis ocurrido el pasado agosto.Belcalis Almanzar, su verdadero nombre, de 26 años, y su equipo supuestamente agredieron lanzando botellas, sillas y una pipa para fumar en el Angels Strip Club a las hermanas Baddie G y Jade, con quienes la artista ha mantenido una larga disputa, ya que cree que esta última es amante de su marido.