Renacimiento de Venecia inundará Washington

EFE | Venecia, el renacimiento y sus artistas emblemáticos inundarán los pasillos de la Galería Nacional de Arte, en Washington, para celebrar el 500 aniversario del nacimiento de Jacopo Tintoretto con tres exposiciones pioneras en Estados Unidos.La institución estadounidense subraya su admiración por la cultura del renacimiento al dedicar gran parte de la programación para el próximo año en conmemorar la creación artística del célebre pintor y de sus contemporáneos venecianos.La exposición principal "Tintoretto: Artist of Renaissance Venice" traerá del 10 de marzo al 7 de julio, la primera retrospectiva del artista a EE.UU.Esta muestra, que hasta enero estará en el Palazzo Ducale frente a la Piazza San Marco de Venecia, reunirá obras de colecciones como el Museo del Prado de Madrid, la Galería de los Uffizi de Florencia (Italia) y la National Gallery de Londres.Así, los visitantes en la capital estadounidense podrán contemplar 46 pinturas de Tintoretto, algunas de gran tamaño como "Paradiso" (del Museo Thyssen-Bornemisza) o las "Nueve musas", y otras emblemáticas como "El origen de la vía láctea"."Es un honor para la Galería Nacional presentar la primera gran consideración de Tintoretto en EE.UU. (...) con una exposición sin precedentes que no dejará dudas de la posición de este pintor como uno de los titanes de la pintura italiana", afirmó el director del museo, Earl A. Powell, en la presentación de las actividades.Tintoretto (1519-1594), cuyo nombre de nacimiento es Jacopo Comin, fue uno de los artistas principales de la escuela veneciana y es referente del estilo manierista (renacimiento tardío) junto a Tiziano y Veronese.Además, como cronista del universo cultural de su tiempo, Tintoretto dejó entre sus pinturas una inmensa colección de retratos a los que esta retrospectiva estadounidense dedicará un apartado exclusivo.Para involucrar al público en el ambiente y los colores venecianos, la exposición, en colaboración con la Galería de la Academia y el Palazzo Ducale, proyectará una película con "evocadoras" vistas de las pinturas en sus paisajes originales.El desembarco de esta colección irá acompañado de dos muestras paralelas que desde marzo y hasta mayo de 2019 recrearán en Washington las influencias y creaciones de otros pintores venecianos en el siglo XVI."Drawing in Tintoretto's Venice" será la primera exposición en 40 años que aborde el trabajo de Tintoretto como dibujante, más allá de su trayectoria como pintor.Este recorrido paralelo mostrará las influencias del artista con estudios de figuras renacentistas representadas por Miguel Ángel y dibujos de varios creadores de la misma época como El Greco, Veronese y su hijo Domenico Tintoretto.Para completar el homenaje a la figura de Tintoretto y al renacimiento, una tercera exhibición, "Venetian Prints in the Time of Tintoretto", presentará variados grabados del distintivo estilo manierista que desarrollaron los artistas venecianos en la etapa más tardía del movimiento renacentista."Desafiado por los desarrollos revolucionarios y las grandes personalidades de la pintura veneciana, el grabado alcanzó niveles excepcionales en la Venecia del siglo XVI", defendió Powell.Con estas actividades el complejo museístico del "National Mall" en Washington rendirá honor a un periodo, artista y lugar excepcionales para la historia del arte.