Noel Schajris, el baladista que se inspira en el rap de Post Malone y Drake

EFE | El cantautor argentino Noel Schajris revela en entrevista con Efe que, en su búsqueda de formas para "contribuir al momento musical" actual, ha encontrado inspiración en raperos como los estadounidenses Kendrick Lamar, Post Malone y el canadiense Drake para componer sus cuatro últimas canciones.

"Yo represento históricamente una forma de arte que usa la música para decir algo", explica el artista bonaerense, famoso por baladas románticas como "Mientes tan bien" y "Entra en mi vida", que popularizó con el dueto mexicano Sin Bandera.



No en vano, dice el baladista, durante su juventud se inspiraba en Pablo Neruda y Jorge Luis Borges y le cuesta hacer "letras que no sean complicadas". "No puedo ser superficial", asegura.



Sin embargo, no cree que eso le excluya del movimiento musical del momento, que incluye una "forma más urbana" de expresar las emociones, con ritmos "sin duda todos queremos bailar".



Schajris, con residencia en México, promovió en Miami su nuevo sencillo "Dime", que hizo con la banda Reik, su cuarta producción inspirada por los citados raperos y reguetoneros latinoamericanos como J. Balvin, entre muchos otros.



Con los chicos de Reik -Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto Marín Espinoza- dice que mereció la "pena esperar" 15 años, pues la canción le "encanta y la producción de Motiff la llevó a un nuevo nivel".



El tema entró en lista Billboard de las 20 canciones en español más populares en Estados Unidos y ha confirmado al artista que la forma actual de publicar música, sacando sencillo tras sencillo, permite "ofrecerle al público un mapa sonoro de un proyecto integral como es un disco" y en cierta forma incorporarlo al proceso.



"Dime" es el cuarto sencillo que Schajris ha sacado en el último mes. Comenzó con "Más que suerte", con el artista de hip hop mexicano MC Aese. Luego vino "Bandera", una colaboración con el cubano El Micha, a quien describió como "un genio del rap", y después "Solo el amor", en el que canta en solitario.



En las cuatro canciones está el sonido pop característico de Schajris, con letras que hablan de su pasión por lo romántico y su amor por la humanidad, pero también ha incorporado rap, hip hop, R&B, la música electrónica y toques de dance hall.



Asimismo, ha abandonado los atuendos formales y el piano de otros videos musicales para aparecer en ropa y zapatos deportivos y demostrar habilidades desconocidas para el baile.



Dennett, el hijo de 18 años de su esposa, la panameña Gwendolyn Stevenson, pero a quien considera propio, es el responsable de haberlo acercado a ese tipo de música, que aparece en sus propias listas de reproducción personales.



"Es que no hay que desesperarse ni estar batallando entre géneros", subraya el artista de 44 años, quien está convencido de que "hay momentos para todos y para todos ellos tiene que haber música".



"Todas las propuestas tienen su valor. El reto es ver qué temas permanecerán en el tiempo. Hay pop desechable, rock desechable y reguetón desechable. También hay grandes artistas que están haciendo cosas increíbles en todos ellos. Así se lo dije a J. Balvin en un mensaje privado hace poco. Son admirables", subraya.



A Schajris le emociona que los jóvenes estén reivindicando su derecho a vivir sin etiquetas.



Es uno de los nortes por los que rige su vida, dice este cantautor que no duda al afirmar que la "pureza está en las mezclas".



Con su visita a Estados Unidos, Schajris cierra un "año maravilloso en lo personal e increíble profesionalmente", que lo llevó por toda América Latina con la gira "Sin Bandera, una última vez", con su compañero Leonel García.



Durante este 2018 también se gestó su próximo periplo musical, y Sin Bandera se ha unido al también dúo mexicano Camila para el "4 Latinos Tour", con el que ya tienen fechas en Estados Unidos y México a partir del 26 de enero en Miami, pero que incluirá al menos 30 ciudades.