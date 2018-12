Panamá lanza nuevo producto turístico 'Circuito del Café'

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en alianza con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), las Cámaras de Turismo de Chiriquí, el Centro de Competitividad de la Región Occidental y la Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental – CeComRo, en representación del sector empresarial, inauguró, este jueves, el Circuito del Café, conformado por 18 fincas, ubicadas en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí.El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Facilidades Turísticas (CEFATI) de Boquete, donde en mayo de 2017 la ATP inauguró el primer Centro de Exploración del Café, el punto inicial del Circuito del Café, donde el visitante puede conocer la historia de este producto y sus variedades, además el lugar destaca el trabajo de los caficultores de la región.El administrador de la ATP, Gustavo Him, aseguró que con el Circuito del Café se pretende diversificar la oferta turística en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento. El turista nacional y extranjero tendrá la oportunidad de presenciar todo el proceso de siembra, cosecha y empaquetado hasta degustar una taza de café e interactuar con el campesino que realiza esta labor.El exquisito café que se cultiva en la provincia de Chiriquí ha logrado las primeras posiciones en las últimas subastas y catas a nivel internacional, debido a su calidad, sabores y aroma, como el café Geisha, que se cultiva en Volcán y Boquete.Him explicó que con este lanzamiento se busca integrar las actividades que se pueden desarrollar en torno al Circuito del Café, que sería el atractivo principal complementado con gastronomía, naturaleza, aventura, cultura, entre otros.El Circuito del Café, que cuenta con el respaldo de la empresa privada e instituciones gubernamentales, según Him pretende también incrementar la estadía de los visitantes en estos destinos turísticos y aprovechar la cercanía del Golfo de Chiriquí, a fin de complementar una experiencia de montañas y playas.La Dra. María Ruíz, en representación de los caficultores, señaló que el circuito es un hito que se escribe en la producción del café y que ahora los productores se enfrentan a un reto al cual harán frente, porque será una forma de mostrar al mundo la calidad del café panameño.Recordó que en 1895 se empezó a sembrar el grano en Boquete, 1911 ya se producía café y en 1917 se reconoció la calidad del producto, debido a las exportaciones que ya se hacían a nivel internacional.“La producción del café en Boquete ha sido el sostén de la economía en este distrito y este lanzamiento ha sido el resultado de un esfuerzo mancomunado”, resaltó, por su lado, el alcalde del distrito de Boquete, Emigdio Walker Vásquez.Mientras que el ministro de MIAMBIENTE, Emilio Sempris, destacó que el circuito es un producto de marca mundial, una deuda histórica, que ahora corresponderá posicionar para que el turista internacional cuando quiera tomar café piense en Chiriquí.Las 18 fincas del Circuito del Café son las siguientes: Harman, Grupo Eleta, Apre y Cándela, en el distrito de Renacimiento; Janson, Ceriana, Carmen State, Nueva Suiza, hermanos Lara y Bambito Estate, en el distrito de Tierras Altas; Boquete Tree Trek, Kotowa, Lérida, Elida, Princesa Janca, Café Ruíz, La Milagrosa, Don Pepe y Hacienda Mamecillo, en el distrito de Boquete.Este circuito ofrece actividades para disfrutar en familia como: paseos en bote, observación de aves exóticas, montar a caballo, senderismo, ecoturismo, interacción con animales de granja, canopy y rapelling. A esto se suman los jardines botánicos y mariposarios.De acuerdo al administrador de la ATP, las 18 fincas pasaron por un proceso de evaluación que realizaron técnicos de la institución, para verificar si cumplían con las facilidades y personal calificado para atender a los visitantes.La ATP colaboró con diferentes actividades de formación dirigidos al personal que labora en estas fincas como: cultura turística, marketing digital, cursos de guías de sitio, primeros auxilios, además se han realizado encuentros con operadores de turismo, para que promuevan este nuevo producto en sus paquetes. A la fecha, tres operadores de la provincia de Chiriquí ya están comercializando el Circuito del Café: Boquete Tree Trek, Viajes Auténticos y Cloudforest Travel Panamá. También, un grupo de hoteleros de la provincia se han sumado a esta iniciativa ofreciendo tarifas promocionales.Boquete, Tierras Altas y Renacimiento son escenarios, donde se pueden desarrollar un sin número de actividades, “por ello buscamos que el Circuito del Café sea una excusa para que el aventurero no se quede en un solo destino sino que tenga otras opciones en la provincia, destacó Him.Un trailer del documental “Geisha, una historia de Altura", fue presentado durante el lanzamiento de este nuevo producto turístico, en el que se aprecian panorámicas de fincas cafetaleras, proceso de siembra, cultivo, preparación y degustación.Para la promoción del Circuito del Café se utilizarán las plataformas #Visitpanama, #circuitodelcafe, la página web: www.visitpanama.com y a través de pautas publicitarias externas. Visitpanama presenta un micro sitio dentro del espacio dedicado a Chiriquí, donde ya se promociona el circuito.Recientemente, se instalaron centros de información en Boquete, Volcán donde se brinda información al visitante sobre los sitios turísticos de la región chiricana, incluido el Circuito del Café.