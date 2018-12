Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro

EFE | Penélope Cruz fue nominada hoy al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto de una serie de televisión por su papel en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", y Antonio Banderas optará al premio a mejor actor de miniserie por "Genius: Picasso".

En esta categoría, uno de los oponentes de Banderas será el actor hispano-alemán Daniel Brühl, por "The Alienist".



Se trata de la cuarta nominación de la actriz madrileña a los Globos de Oro. Ya optó al premio en 2007 como protagonista de un drama por su papel en "Volver" y como secundaria en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" y al año siguiente por "Nine".



Para Banderas es igualmente su cuarta nominación a los Globos tras las que consiguió como actor de película de comedia o musical por "Evita" (1996), misma categoría en la que repitió por "The Mask of Zorro" (1998), mientras que por "And Starring Pancho Villa as Himself" (2003), optó como actor en una miniserie.



Además, tanto Cruz como Banderas están nominados a los Emmy por sus papeles en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y "Genius: Picasso".



Las competidoras de Penélope Cruz por el Globo de Oro son Alex Borstein, nominada por "The Marvelous Mrs. Maisel"; Patricia Clarkson, por "Sharp Onjects"; Thandie Newton, por "Westworld", e Yvonne Strahovski, por "The Handmaid's Tale".



Y Banderas se enfrenta a Brühl, Darren Criss, por "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"; Benedict Cumberbatch, por "Patrick Melrose", y Hugh Grant, por "A very English Scandal".