Disney negocia con Tom Hanks que encarne a Geppetto en la nueva 'Pinocchio'

EFE | Disney se encuentra en negociaciones con Tom Hanks para que el actor estadounidense interprete a Geppetto en la nueva versión que prepara del clásico infantil "Pinocchio", informó hoy el medio especializado Collider.



Si las conversaciones desembocaran finalmente en un acuerdo, Hanks se incorporaría a un proyecto que dirigirá Paul King, el realizador de "Paddington" (2014) y "Paddington 2" (2017).



Basada en la novela del escritor italiano Carlo Collodi, la película original de Disney "Pinocchio", estrenada en 1940, narraba la historia de una marioneta de madera, elaborada por el carpintero Geppetto, que cobraba vida por arte de magia.



A diferencia de aquella cinta animada, la nueva película sobre "Pinocchio" contará con acción real y personajes de carne y hueso.



Este largometraje forma parte de la gran estrategia de Disney de reinterpretar sus clásicos, ya sea con nuevas técnicas de animación o con actores reales.



El estudio obtuvo una gran respuesta, por ejemplo, con la nueva versión de "Beauty and the Beast" (2017), que recaudó 1.263 millones de dólares en todo el mundo.

En este sentido, Disney estrenará el próximo año las reinterpretaciones de las famosas películas "Aladdin", "The Lion King" y "Dumbo".



Ganador de dos Óscar al mejor al mejor actor por los filmes "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" (1994), Hanks tiene en el horizonte, entre otros proyectos, una película sobre el presentador de televisión Fred Rogers y el "remake" estadounidense de la película sueca "A Man Called Ove" (2015).