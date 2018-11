Michelle Obama domina las listas de libros más vendidos con sus memorias

EFE | La ex primera dama estadounidense Michelle Obama domina con fuerza en la lista de libros de no ficción esta semana con sus memorias, "Becoming", que es número uno en Estados Unidos, Francia y Alemania, mientras ocupa puestos destacados en Italia y Colombia.

En las estanterías de ficción el autor de la saga "Canción de hielo y fuego", George R.R Martin, entra en España con la precuela de "Juego de Tronos", "Fuego y Sangre", mientras se mantiene en Arentina y Colombia el thriller "Jaque al psicoanalista" de John Katzenbach.