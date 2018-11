Señorita Panamá 2013 crea línea de ropa para apoyar a la JMJ

La Señorita Panamá para Mis Universo 2013 Carolina Brid, debuta en el mundo del diseño de modas, con la línea de T-shirts “Dios nos Ama” cuyo 10% de la ventas será entregado a la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá, dado que la reina de belleza es voluntaria y embajadora de la actividad que tendrá lugar en enero de 2018.

Esta colección presenta tres camisetas para damas y una para caballeros, todas confeccionadas en algodón 100%, elaboradas en un textil inteligente enriquecido con vitamina C que hace que al tacto sea extra suave y nutra la piel, tecnología con la que la firma TASHI.

Los tres diseños son versátiles y logran encajar perfectamente en la nueva tendencia mundial del Style Sporty-Chic.

Los 3 diseños son:

- La camiseta con mangas voluminosas de organza, que cuenta con dos tipos de frases: “Dios nos ama y Dios me ama”. Sin duda, un must have para las mujeres que aman el glamour y la elegancia.

- La camiseta con mangas de volumen en algodón. Confortable y chic. Se puede utilizar con todo tipo de outfits, desde unos shorts hasta una falda elegante. Cuenta con dos tipos de frases “Dios nos ama y Dios me ama”.

- La camiseta tradicional en versión para damas y también para caballeros, tiene una horma perfecta y el textil que hace la gran diferencia. Para los amantes de estilo clásico con la frase significativa que Carolina Brid propone usar a los panameños, para la época de navidad que se acerca y de la llegada del papa al país: “Panamá Dios nos ama” y también hay con la frase “Dios nos ama”. Desde ya estamos seguros será la tendencia en Panamá.

“Desde que inicie en el mundo de la televisión y las pasarelas siempre me recalcaron que no debía involucrar ni a Dios ni a mi fe durante mi trabajo, ya que esto era causa molestia en los demás, yo al ser una joven que estaba empezando no tenía la intención de incomodar a nadie ya que la fe que me transmitieron mis padres y mis catequistas es amor y no incomodidad. Así que por un tiempo tuve que contener este sentir pero llegó el momento en el que no pude más, ya que simplemente no puedo dejar a un lado aquel que me creo y me dio la vida, ya que Dios es mi razón de ser y yo quiero poner a Dios en todo, y esto es algo que Tatiana también comparte y fue el motor que impulsó el proyecto”. Mencionó Carolina Brid, durante el lanzamiento realizado en la residencia del embajador de Francia.

Por lo que nos cuenta; este será el primer proyecto de una serie que se viene para el 2019 y los próximos años.

Cabe resaltar que, las camisetas estarán disponibles a la venta en diferentes puntos de la ciudad como: Quinta Estación, Studio Moda y la Crema y Nata.