Dejan huellas en Hollywood y abren puertas a otros

Carlos Carrasco creció en la ciudad de Panamá, pero durante más de 30 años se ganó la vida en Hollywood, principalmente como actor, pero también como productor, escritor y director.



El corpulento hombre de 70 años de edad, ha aparecido en docenas de películas y series de TV, en particular interpretando el papel de Ortiz en la película de acción "Speed", así como partes de series de televisión que incluyen "ER", "Star Trek" e "Insecure".



Carrasco todavía siente fuertes lazos con su país natal. Por eso organizó el Festival Internacional de Cine de Panamá, que acaba de celebrar su cuarta edición en Los Ángeles.



La fiesta de dos días, que se llevó a cabo en Theatre Center, presentó 40 películas, muchas de ellas de Panamá, pero también de México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Perú.



En el festival, Carrasco habló sobre nuestra música como un punto de venta para Hollywood.



Un ejemplo es el documental musical "Rubén Blades no es mi nombre". Dirigida por Abner Benaim, es la nominación oficial de Panamá para la categoría de mejor película en lengua extranjera de los Óscar y también se ha nominado para el mejor documental.



Blades es conocido en el mundo por su actuación en películas como: "Predator 2", "The Counselor", "Hands of Stone", y más recientemente "Fear the Walking Dead". Pero en Panamá, Blades es venerado por su música de salsa, que Carrasco llama "inspiradora".



Crecimiento



Maia De Zan Hatch, Jorge Ameer y Arturo Montenegro se unen a la lista de cineastas de exportación. Ameer, de 46 años, es otro talento panameño que dejó su marca en Hollywood y ahora está trabajando para ayudar a los jóvenes de su país natal a entrar en este mundo. Ha escrito y dirigido más de 20 películas, incluido el thriller en inglés "Oasis", lanzado en 2017.



Ameer ayudó a financiar un programa cinematográfico en el Instituto Panamericano.



"El cine panameño se está descubriendo a sí mismo", dijo un orgulloso Carrasco, quien espera que otros tomen el mismo viaje desde Panamá hasta Hollywood.

ML| Productor de cine Jorge Ameer dirigió thriller en inglés "Oasis".

ML| Estudiantes del proyecto de cine dirigido por el cineasta Jorge Ameer.

Mario Lara

Especial para Los Ángeles Times

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @mlarapty

Instagram: mlarapma