Muere Katherine MacGregor, la señora Oleson de 'Little House on the Prairie'

EFE | La actriz Katherine MacGregor, que adquirió gran popularidad por interpretar a la señora Harriet Oleson de la serie "Little House on the Prairie", murió a los 93 años de edad, confirmó hoy su representante y abogado, Tony Sears. MacGregor falleció el martes en un complejo residencial del Fondo de Pensionistas de Cine y Televisión de Los Ángeles (California).

Su papel como la señora Harriet Oleson, antipática y egoísta, se ganó la simpatía de los televidentes por el tono cómico con el que MacGregor lo interpretó.

Los Oleson eran el clan desagradable y cruel de esta ficción televisiva, ya que mantenían disputas con los miembros de la familia protagonista, los Ingalls, cálidos, amables y queridos por la audiencia.

MacGregror, que comenzó como bailarina en Nueva York, trabajó en papeles menores de cine y televisión hasta que tuvo la oportunidad de trabajar en "Little House on the Prairie", donde se mantuvo en el elenco de actores desde el comienzo de la serie, en 1974, hasta su final en 1983.

La ficción televisiva, basada en la saga de libros homónima que escribió Laura Ingalls sobre los recuerdos de su infancia, cosechó un gran éxito de audiencia en EE.UU. y fue emitida con buenos resultados en Europa y Latinoamérica.

Una exitosa película estrenada en 1973 con la misma trama inspiró a la cadena NBC a producir esta serie sobre la vida en la frontera occidental y septentrional de EE.UU. del siglo XIX, en el actual estado de Minesota.