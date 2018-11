Ruiz Barrachina reflexiona sobre sobre el éxito en su película "Broken Poet"

EFE | El director de cine español Emilio Ruiz Barrachina reflexiona sobre sobre el éxito en su nueva película, "Broken Poet", cuyo rodaje acaba de finalizar en Nueva York.



Ruiz Barrachina adapta a la gran pantalla un relato breve del cantante de rock Elliott Murphy, "The Lion Sleeps Tonight", y cuenta con el también compositor y escritor como actor principal, explicó el director en un reducido encuentro informativo en Manhattan.

"Broken Poet" cuenta la historia de Meg (Joana Preiss), una periodista norteamericana que viaja a París tras descubrir que tocando en el metro hay un guitarrista muy similar a una vieja estrella del rock que todo el mundo creía se había suicidado, Jake Lion (Elliott Murphy).

"Tenemos por un lado la vida real de Elliott, que en los 70 tuvo un éxito fulgurante pero decide abandonar EEUU, los estadios, los grandes conciertos e irse a París a buscar un tipo de música para un público más selecto. Por otro, en la película lo hemos llevado al extremo de tocar en el metro", detalla Ruiz Barrachina.

"Tanto mi personaje como yo encontramos en París una vía de escape, una escapada de los EEUU", explica en entrevista con Efe el cantante. "Soy un exiliado en París y este personaje también lo es. Ambos somos expatriados, nos sentimos más en casa cuando estamos fuera".

También encuentra algunas diferencias con Lion: "Es cierto que toqué la guitarra en el metro la primera vez que vine a Europa en 1971 pero no durante mucho tiempo. (...) El personaje es también un perdedor, un borracho, lo que no es mi caso".

Para Murphy, esta película supone su primer papel protagonista en una producción cinematográfica, aunque ya había actuado con roles más pequeños en otras producciones francesas e, incluso, a las órdenes de Federico Fellini en los setenta.

"Es un buen momento en mi vida y carrera para hacer algo diferente. Llevo en el escenario 45 años, he dado cerca de 3.000 conciertos, esto era un verdadero desafío, diferente, creativo. Ahora tengo mucho respeto por cualquiera que intente hacer una película, porque es muy difícil", afirma el cantante, para quien la parte más complicada ha sido aprenderse los diálogos.

"Es un buen actor. Era su primera vez y era emocionante y muy auténtico. Me sorprendió cómo lo hacía, ha sido un gran compañero", detalla Joanna Preiss, que coprotagoniza la película con el cantante.

La actriz francesa, que también tiene formación musical -estudió canto clásico y música contemporánea, interpreta a Meg, la periodista -en el relato original era un personaje masculino- que acude a París para comprobar de primera mano si el guitarrista del metro es el legendario rockero estadounidense.

La actriz ha terminado de rodar su papel en "Broken Poet" apenas una hora antes de la entrevista: "Es muy difícil para mí acabar un rodaje. No sé muy bien cómo me siento ahora mismo, todavía no me doy cuenta de que se ha terminado".

Ruiz Barrachina se siente muy identificado tanto con Murphy como con Preiss ya que los tres, de alguna manera, han renunciado a dirigirse a un gran público para hacer las cosas que más les gustan: el propio director con sus documentales y películas sobre el poeta Federico García Lorca, Murphy mudándose a París y Preiss con sus performances musicales.

El cineasta denomina a esta película como un "documental dramatizado" ya que, a pesar de tratarse de una ficción, ha utilizado técnicas más cercanas al documental, el género con el que más ha trabajado.

Además, el uso de fotos reales de los años 70 de Bruce Springsteen con Elliott Murphy o el rescate de material de antiguos vídeos del cantante sustentan esta búsqueda por intentar que su ficción sea lo más cercana posible a la realidad.

"Al final es la vida: ¿cuánto de nosotros es la vida de las redes sociales y cuánto es la vida de verdad?", se pregunta Ruiz Barrachina.