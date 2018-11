La medalla Vicente Pascual premia responsabilidad

APEDE entregó la Medalla Vicente Pascual Barquero a Luis H. Moreno Jr. por el liderazgo ético y la responsabilidad empresarial que ha mantenido.

Luis H Moreno Jr fue galardonado una vez más con la Medalla Vicente Pascual Barquero, galardón que ha recibido en los últimos tres años.



Este destacado banquero expresó que Vicente Pascual fue quien le entregó su primer reconocimiento de esta rama, un personaje con el que guardaba gran amistad.

“Yo no empecé mis estudios en la banca y menos en las finanzas, yo estudié Agronomía, pero durante el camino, me adentré en el mundo de las finanzas, sin yo pedirlo.

Apliqué para trabajar en el Banco Chase de Manhattan, ya que estaban necesitando personal para tramitar créditos bancarios en el área agropecuaria en Estados Unidos”, rememoró Moreno.



En el año 1958 empezó a trabajar con esa misma entidad bancaria, la cual abrió su primera sucursal en Chiriquí. A lo largo de los años se mantuvo en el área de la banca, viendo crecer al país.



Luis Moreno expresó que “en el 89, se cortó el desorden de mal manejo de fondos, hubo gente presa por robar, ya que para ese tiempo el que robaba iba preso”, y que no es como ahora, que no se hace justicia, pero no todo es culpa del gobierno, entre los panameños se roban.

