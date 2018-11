El Che Guevara: Una vida revolucionaria

Sobre la vida de Ernesto «Che» Guevara se han rodado películas. El guerrillero ha inspirado cientos de canciones y obras musicales, en los más diversos ritmos, estilos e idiomas.



Se han erigido museos, dedicadas total o parcialmente a su figura. En su honor se ha escrito y publicitado tal cantidad que uno creería que ya todo estaría contado.

Entonces, ¿por qué leer Che Guevara: Una vida revolucionaria? Quizá porque lo novedoso de este libro radica en la investigación.

El prestigioso periodista de The New Yorker, Jon Lee Anderson (California, 1957), le dedicó cinco años, tres de ellos vividos en La Habana y el resto en otros nueve países, para recoger testimonios. Consultó 220 libros y archivos oficiales hasta entonces cerrados. Contó con el apoyo de la viuda del guerrillero, Aleida March, que por tres décadas no había dado su testimonio.

Es así que el autor logra trazar la trayectoria vital de Ernesto Guevara. Describe la compleja personalidad del guerrillero, desde su infancia y su juventud en el seno de una acomodada familia argentina, hasta su muerte violenta a manos del ejército de Bolivia.

Da registro de su etapa estalinista en la que ordenó ejecuciones sumarias y el cambio a la corriente maoísta, que incomodó a Fidel Castro —amigo y confidente— ante la URSS. Del mismo modo, se pueden recorrer, a través de las 750 páginas acompañadas de fotografías, las capitales revolucionarias de La Habana y Argel hasta los campos de batalla de Bolivia y el Congo; de los corredores del poder de Moscú y Washington hasta el exilio en el puerto de Miami, México y Guatemala.

