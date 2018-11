¿Un nuevo Suelta Wichi?

Luego del despido masivo el pasado 2 de noviembre en TVN, entre donde destacó el equipo del programa Suelta el Wichi, Franklyn Robinson expresó que se encuentra en conversaciones con el gerente del canal para saber cómo quedará su apreciado proyecto.



“Quizás llegue una nueva temporada de ‘Suelta el Wichi’, pero no he tomado una decisión, ya que también tengo propuestas de otros canales”, destacó.

Dejó claro que las redes sociales de Suelta el Wichi continuarán y por ende su web, por un largo tiempo, de igual manera continuará la ceremonia de premios “Wichi Awards”, porque sigue gustando y causa sensación en la TV.

El presentador del programa comentó que vienen cosas buenas para la farándula canalera y que su espacio para los famosos está pasando por una reestructuración, por lo que no desaparecerá de las pantallas.



¿Regresa para el 2019?

Por otro lado, se rumora en redes sociales que Suelta Wichi estrena en enero 2019, aunque será un contenido diferente, un tanto más exclusivo.

Robinson no detalló si se mantiene el programa o no, pero muchos presentadores de Tv y seguidores dijeron que esa apuesta deberían restaurarla; los fanáticos expresaron por las redes que los van a extrañar, ya que su contenido era gracioso y los mantenía informados de sus famosos panameños.



La gente espera que este no sea el final y que en 2019 los sorprendan con algún contenido más elaborado y divertido.

Robinson dijo que “vienen muchas sorpresas y aunque muchos quieren que ya no sigamos en las pantallas, yo seguiré promocionando mis ‘Wichis’, por mi programa de radio y las redes sociales”, expresó el presentador.



Lo que sí es cierto, es que ayer se grabó la última emisión del espacio, y para recordar esta aventura, Robinson colgó una imagen de todo el equipo que laboró delante y detrás de cámaras.

ML | One Two comentó: “si bien es cierto me molestaba que me asolearan la vida en SEW, pero era su manera de trabajar”.

ML | Natalia González expresó: “no me gusta hablar del tema, solo puede decir que deseo lo mejor para ellos en su profesión.”

ML | Iris de Arco dijo en redes: “El país ya está jodido, para seguir agregando antivalores. Lamento las pérdidas de empleos”.

ML | Wyznick Ortega. “Si eres tan bueno ni siquiera te sacarán y menos verían la urgencia de si quieres seguir, sea diferente”.

ML | Hugo Stocker: “Con todo y lo que pasó con ellos, no me alegro, ya que me considero una persona agradecida con ellos”.

ML | César Anel Rodríguez: “Suelta el Wichi fue el resultado de un contenido mal manejado por sus productores”.

ML | Patty Castillo. “No me alegro por lo que está pasando, porque esto demuestra lo grave que está nuestro país en la economía.”

ML | Male Sucre: “Ese programa tiene mucha gente que le gustaba y otros no. De mi parte lo mejor para ellos”.

