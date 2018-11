Decenas de obras de arte valoradas en millones de dólares ven la luz

EFE | Las obras de arte valoradas en decenas de millones de euros están al alcance de sólo unos pocos afortunados, pero a partir de este fin de semana, y durante unos 10 días, estarán también a la vista del neoyorquino medio gracias a las exposiciones de las casas de subastas Sotheby's y Christie's.

Como todos los años, estas dos compañías, líderes en su sector, organizan en noviembre importantes subastas de arte en las que ofrecen al mejor postor obras de algunos de los artistas más influyentes de los últimos siglos.



De esta forma, algunas de las piezas más cotizadas del mundo, que normalmente ocupan los largos pasillos de suntuosas mansiones para el deleite sólo de sus multimillonarios propietarios, pueden ser admiradas por aquel que lo desee.



Entre ellas, obras de Van Gogh, Edward Hopper, Vasilly Kandisnky, Claude Monet, René Magritte, Joan Miró, Georgia O'Keeffe, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, David Hockney y un largo etcétera.



En esta ocasión, uno de los protagonistas será el cuadro "Chop Suey" (1929), de Edward Hopper, considerado el pintor realista de EE.UU. más importante del siglo XX y reverenciado por su capacidad de plasmar instantes de quietud y provocar momentos de profundo análisis.



La pieza había sido propiedad durante casi medio siglo de Barney Ebsworth, un importante empresario estadounidense y coleccionista de arte que falleció el pasado mes de abril, y será subastada el próximo 13 de noviembre por Christie's.



La última de las obras icónicas de Hopper que sigue estando en manos privadas, se estima que "Chop Suey" tiene un valor de entre 70 y 100 millones de dólares, un importe que posiblemente se supere durante la puja.



Otras posesiones de Ebsworth a subasta serán "Woman as Landscape", pintado por Willem de Kooning entre 1944 y 1945, valorado en entre 60 y 80 millones de dólares, y "Composition with Red Strokes" (1950), de Jackson Pollock, cuya valía estimada se sitúa entre los 50 y 70 millones de dólares.



Un par de días después, el 15 de noviembre, Christie's subastará "Portait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972), del británico David Hockney, que tiene un valor estimado de unos 80 millones de dólares, según dijo a Efe la compañía.



Gran expectación despierta asimismo una de las obras clave de Van Gogh, "Coin de jardin avec papillons", de 1887, pintado durante el momento crucial de su carrera en el que empezó a experimentar con nuevas técnicas, y que sale a subasta por primera vez, donde se espera que alcance al menos 40 millones de dólares.



Un Mark Rothko pintado en 1962, y en manos del adinerado y poderoso clan de los De Menil desde 1979, saldrá a la venta también en una subasta de Christie's el 15 de noviembre como parte de la venta de arte contemporáneo con un valor de entre 35 y 45 millones de dólares.



Sotheby's por su parte, presentará un monumental cuadro formado por dos paneles de Gerhard Richter, "Abstraktes Bild" (1987), que se cree alcanzará los 30 millones de dólares al ser uno de las cinco piezas de esa época que permanecen en manos privadas.



"Pollo Frito", de Basquiat, que a finales del siglo XX se transformó en una de las figuras más prominentes del mundo del arte de la noche a la mañana y se convirtió en uno de los mejores amigos de Andy Warhol, se venderá por un precio estimado de 25 millones de dólares.



Picassos de 35 millones de dólares, Giacomettis de 18 millones, O'Keefes de 12, Magrittes de 5, y un sinfín de grandes obras de arte completarán varios días de intensas subastas en los que se gastarán cifras astronómicas con una facilidad pasmosa.