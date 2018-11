Mayín Correa anuncia que este año no habrá "Esa cabellera blanca"

Omaira “Mayín” Correa, creadora de "Esa cabellera blanca", informó que el programa no se transmitirá este año 2018. Explica que la razón es por “la desastrosa situación económica en que ha sumido el país el gobierno actual”, detalla en un comunicado.



Manifestó que el hecho de que "Esa cabellera blanca" no se transmita este año no se debe a decisiones de los que siempre han colaborado con Correa, ni por ella, sino que tanto el canal como los anunciantes le informaron que la situación económica no les permite intervenir en la producción y transmisión de este espacio.



"Esa cabellera blanca" se transmite por televisión, en conmemoración al Día de las Madres, todos los diciembres desde el año 1975 y jamás se había interrumpido.



La exgobernadora de la provincia de Panamá compartió el anuncio en sus redes sociales y asegura que le causa una profunda tristeza.