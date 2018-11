The Nutcracker y Bohemian Rhapsody se preparan para conquistar los cines

EFE | La nueva propuesta de Disney, "The Nutcracker and the Four Realms", y "Bohemian Rhapsody", una cinta sobre la figura de Freddie Mercury y el grupo Queen, se preparan para conquistar los cines estadounidenses este fin de semana.

"The Nutcracker and the Four Realms", de Lasse Hallström y Joe Johnston, es una lujosa superproducción basada en el cuento de hadas escrito por E.T.A. Hoffman en 1816, versionado por Alexandre Dumas y adaptado al ballet por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

El filme cuenta con un reparto en el que aparecen Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Eugenio Derbez y Richard E. Grant, entre otros. Por su parte, "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, narra el nacimiento de Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería el ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury, hasta el mítico concierto Live Aid de 1985.

Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee y Ben Hardy son los protagonistas de la película. Además, llega la comedia romántica "Nobody's Fool", una historia de amor dirigida y escrita por Tyler Perry -todo un icono para la comunidad negra- cuyo objetivo es e explorar la realidad carcelaria de muchos afroamericanos y latinos. Tiffany Haddish y Tika Sumpter lideran el reparto.

Completa la lista de estrenos la llegada de la independiente "Boy Erased", de Joel Edgerton, que cuenta cómo el hijo de un cura baptista se ve obligado a participar en un programa de terapia intensiva para revertir su homosexualidad. Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton y Russell Crowe aparecen en el filme.