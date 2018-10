Olga Sinclair se preocupa por la educación y el arte

Tajante y muy preocupada por la educación, la salud, y el arte en Panamá, la pintora Olga Sinclair habla claro sobre ocupar un cargo público en el país. Asegura que jamás podría hacerlo sin dinero, “porque así no se puede trabajar”.

Durante su pasado Taller de Pintura en Albrook Mall, Sinclair comentó que siempre ha recibido apoyo de la empresa privada y de la Alcaldía de Panamá, pero “creo que no se debe quedar así, sino ser una política cultural del estado, que todos los ministerios estén comprometidos, para el desarrollo de las artes”.

Destacó que este año con la Fundación Olga Sinclair ha tenido muchos talleres fuera de Panamá, como: Israel, San Francisco California, Miami, Canadá, entre otras ciudades.

“Los talleres fuera de Panamá van muy bien, aquí tenemos que ir poco a poco porque de verdad que nuestro país hay que reeducarlo, estos días estuvieron diciendo que los talleres eran con yoga, nosotros no hacemos yoga, lo que queremos es que el niño pueda apreciar la música clásica, porque yo, los primeros nueve años de mi vida viví en Calidonia, por Dios en Calidonia, y mi papá nos ponía música clásica”, expresó.

Agregó que terminó la escuela en San Miguelito, en el Instituto Rubiano, y gracias al arte y a la música clásica, ha vivido en tres continentes, habla cinco idiomas y tiene una mente universal, y eso es lo que quiere para sus niños panameños.

Los problemas

Considera que no solo tenemos problemas de educación, sino también de medicinas, seguridad social y le preocupa que los jubilados no tengan subvenciones en el 2025. “Estamos pagando, seguimos esclavos y no hay un producto que sea factible”.

Sobre el nuevo torneo electoral, Sinclair confiesa que trata de no ver la televisión, ni escuchar radio, pues se deprime; prefiere irse a pintar.

“No puedo opinar porque no quiero escuchar nada de lo que venga y que Dios nos agarre confesados en estas nuevas elecciones, porque yo no sé ya ni por quién voy a votar; se lo digo porque estamos votando siempre por el menos malo y eso no puede ser, un país tiene que estar educado para votar por el mejor”.

¿La cultura ha avanzado?

“Sí ha avanzado, gracias a muchas fundaciones. La Fundación Danilo Pérez ha traído el conocimiento del jazz y ahora cientos de miles de personas aman el jazz, yo amo y admiro a Danilo Pérez; la fundación Gramo Danse ha enseñado a cantidad de niños de El Chorrillo y de los barrios pobres a hacer danza aérea, ballet y todo esto; Calicanto educa a madres de familia para que sean empresarias”.

La artista panameña considera que no hay espacios culturales y que a los estados no les ha interesado eso, porque cree que “a ellos les es más fácil manejar a la gente medio bruta, que cuando la gente se vuelve pensante, porque un ser pensante cuestiona”.

Asegura que debemos cambiarnos el chip, pues somos un pueblo que nos estamos quedando en la ignorancia.

