Impulsan consumo responsable de licor

En Panamá emprenden una campaña para que el consumo de alcohol se haga de una forma responsable con el fin de evitar accidentes.

“La diversión no tiene nada que ver con los excesos de alcohol y las personas aún no entienden que el nivel de diversión no lo determina el que más bebe, sino es sentirse bien con uno mismo en esa celebración y de una manera responsable”, afirmó Eduardo Méndez, quien lidera “Drink Positive”.



Méndez destacó que existen cuatro áreas en las que se debe tomar conciencia al momento de beber alcohol: si la persona está embarazada, si va al volante, está en tratamiento médico y si es menor de edad.



“El alcohol tiene las mismas consecuencias para el que toma menos cantidad o el que ya es un supuesto experto consumiendo esta bebida, de igual manera tendrá efectos en el organismo”, dijo el experto.



Etapas y efectos



El embajador de la campaña nos detalló los estados que debemos tener pendientes:



-Desinhibición: muestra lo contrario de quien es la persona en realidad, ya que el alcohol afecta la parte frontal del cerebro y ahí es donde tenemos el control social.

-Demostramos retrasos en acciones psicomotoras, ejemplo: es muy fácil decir ferrocarril en un buen estado, pero con licor en el cuerpo, es más difícil.

-Se pierde la coordinación para tomar objetos, las pupilas estarán dilatadas y llorosas, hay torpeza.

-Afecta la coordinación, pero es más profunda porque la persona llega al punto donde necesita que la ayuden.

Luz Milagros Sánchez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twiter: @Luzmilagros15

Instagram: @Luzmilagros23