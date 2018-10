Primer programa de Film Scoring para crear música para cine

Panamá Jazz Festival y Festival Internacional de Cine en Panamá (IFF Panamá) se unieron para crean el primer programa educativo de Film Scoring (Música para películas) impartido por el experto en música de películas Claudio Ragazzi, profesor del Departamento de Film Scoring de Berklee College of Music.



Esta alianza busca becar a cinco equipos de músicos y cineastas para asistir al programa que se realizará en la Ciudad de Panamá en dos etapas del 14 al 19 de Enero en el marco del 16th Panamá Jazz Festival, y del 4 al 10 de abril, en el marco de la 8va edición de IFF Panamá.

Durante este programa, los participantes aprenderán el proceso de la creación de música cinematográfica en paralelo al desarrollo fílmico experimentando así los distintos procesos de producción y creación necesarios para componer una partitura para cine, comprender la importar de la música con respeto a la película y al final del programa, el equipo, podrá musicalizar un cortometraje.

El taller está dirigido a músicos, compositores, directores y productores de cine, guionistas, y profesionales de música o cine, interesados en las bandas sonoras y el uso de la música en la industria audiovisual, que tengan un proyecto (cortometraje) de 5 a 10 minutos en etapa intermedia o final de producción para musicalizarlo durante el programa.

“El programa de Film Scoring está planteado como un espacio de creación y diálogo entre los cineastas y los compositores durante el proceso de composición musical para las películas. Involucrar a ambas partes es fundamental para impulsar la formación de nuestra industria cinematográfica en el país. IFF Panamá tiene un compromiso total con el fortalecimiento de nuestro cine por eso apostamos a nuestra alianza con el Panamá Jazz Festival”, dijo Pituka Ortega, Directora de IFF Panamá.

Patricia Zarate Pérez, Directora Ejecutiva del Panamá Jazz Festival comentó que “La música aplicada a la imagen requiere el conocimiento de técnicas específicas, referencias culturales, diversidad de estilos, además de estrategias apropiadas para cada escena. También es importante tener los conocimientos técnicos y trabajar de manera interdisciplinaria con múltiples profesionales. La alianza con el Festival de Cine nos parece la más adecuada para desarrollar este programa que beneficiará al cine, la música y la cultura panameña”.

Importante:

• La convocatoria de inscripción estará abierta del 8 de octubre al 9 de Diciembre de 2018 y para inscribirse deben completar el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdBX7wBgbVkEUozX732O95zLi4hql2PrfAwfsqmaoBUYUR_g/viewform

• El registro debe hacerse en pareja (Director y Compositor), al final del programa serán 5 parejas ganadoras de la beca.

• El horario del programa:

o Lunes 14 de Enero de 01:00pm a 04:00pm

o Martes 15, Martes 16 y Jueves 17 de Enero de 10:00am a 01:00pm

o Viernes 18 de Enero de 10:00am a 12:00MD

o Viernes 18 de Enero de 12:00MD a 1:00pm Presentación Final abierta al público.

• Todas las clases se realizarán en Ciudad del Saber en los horarios ya mencionados.

• Los ganadores de las becas deben ser los mismos registrados en el formulario y deberán asistir todos los días de talleres.

• No se permiten sustitutos para las clases durante el programa ni podrán ausentarse a ninguna clase.

• Las parejas de Director y Compositor que no cumplan con los requisitos, serán descalificados del programa.





El artista Claudio Ragazzi

Compositor y guitarrista, Nacido en Argentina, Claudio creció en Buenos Aires, donde comenzó a tocar música a muy temprana edad con algunos de los músicos más influyentes de Argentina, incluido el maestro de tango Rodolfo Mederos, y compartiendo escenario con Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia y Antonio Agri.

Ha compuesto música para cientos de proyectos, muchos de ellos premiados internacionalmente tanto en cine como en televisión. Además, ha tocado con los músicos más respetados en la actualidad como Danilo Pérez, Gary Burton, Yo-Yo Ma, Randy Brecker, Joe Lovano, Branford Marsalis, Kenny Garrett y Paquito D´Rivera en salas de conciertos de todo el mundo.

Claudio, asistió a Berklee College of Music, donde se graduó con Magna Cum Laude, además ha ganado el prestigioso Premio Duke Ellington Master's Award y de los Boston Music Awards.

En 1998, escribió la música para la exitosa película de Brad Anderson Next Stop Wonderland producida por Miramax, con la cantante brasileña Bebel Gilberto. El CD alcanzó el top 10 de Billboard durante más de doce semanas consecutivas. Otros créditos de producción incluyen la música de la galardonada película The Blue Diner.

Su trabajo también se puede escuchar en las películas Something's Gotta Give, protagonizada por Jack Nicholson, Diane Keaton y Keanu Reeves. Sus colaboraciones recientes incluyen el trabajo con el también compositor argentino Osvaldo Golijov en Tetro, de Francis Ford Coppola, y películas The Last Mountain y To Catch a Dollar.

Ha realizado la música para cientos de producciones televisivas en Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, Telemundo, Univisión y PBS, incluyendo American Experience, NOVA y las series infantiles Sesame Street, Arthur y Postcards de Buster. Además, ha ganado numerosos premios, incluyendo un Emmy.

El Panamá Jazz Festival es producido por Panamá Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. El festival se organiza gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Turismo de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura, la Alcaldía de Panamá, Fundación Ciudad del Saber, BAC Panamá, Copa Airlines, Alamo Rent A Car, Cable & Wireless, entre muchos otros.