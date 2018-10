El decano de la locución en Panamá festeja

El locutor panameño de radio, Eric de Icaza, es un reconocido Comunicador Social, que después de 37 años de carrera sigue entreteniendo a la audiencia amante de la buena salsa, no solo de la internacional, sino también de las orquestas nacionales.

Trayectoria profesional

Eric de Icaza empezó en radio a los 26 años de edad, ya que su tío tenía una emisora llamada “Radio Musical”, aunque no fue hasta 1982 que lo hizo de manera profesional, cuando se adentró a estudiar más a los salseros y su vida musical con el programa “La hora latina”.



“Yo empecé en ‘La hora latina’ en Fm 99, que fue uno de los programas más famosos en el país y conocí a artistas como: Óscar de León, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, entre otras celebridades de la salsa. A la vez, tenía un programa televisivo por las pantallas de Televisora Nacional llamado ‘Mundo Latino’. En el, comunicábamos, por medio de la voz, todo sobre los artistas de este género”, comentó el locutor.



“La voz me ha dado mucho y una de esas cosas es conocer distintas personalidades, entre ellas: Willie Colón, Ismael Rivera, Héctor Lavoe y otras personalidades de la música.



“La nueva generación debe tomar más talleres, estudiar el concepto de la locución no es treparse encima de la música y no dejar que la audiencia escuche bien la melodía, porque en otros países tú no puedes hablar encima del disco y eso se debe mejorar en este país”, afirmó el experto.



Agregó que el comentador profesional debe tener conocimiento de lo que ocurre a nivel nacional e internacional.



El género de la salsa se mantiene

Según Eric de Icaza la salsa aún se mantiene vigente y se escucha en diversas emisoras, más los fines de semana. Este género no se ha perdido porque panamá es un país tropical. Muchos talentos jóvenes están cantando salsa a nivel internacional y les va bien.

