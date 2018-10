Colocan pasquines del gobernador de Puerto Rico personificando a Bad Bunny

EFE | Varios carteles aparecieron hoy en San Juan con la cara del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, "personificando" al trapero boricua Bad Bunny, y el mensaje "Bad Gobby", aludiendo en inglés a que el jefe del Ejecutivo es un "mal gobernador".

En los pasquines, que se exhiben en algunas calles del Viejo San Juan -donde también se ubica La Fortaleza o sede del Ejecutivo-, aparece el rostro de Rosselló con los dedos índice de ambas manos debajo de sus ojos, tal y como se muestra Bad Bunny en fotografías y vídeos.

Por los pasados días, Rosselló y Bad Bunny provocaron un debate, luego de que el gobernador le sugiriera al intérprete urbano que agregara una tercera función en marzo próximo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

Bad Bunny reaccionó este viernes en su cuenta de Instagram con una carta en la que reconoció la intención de Rosselló al pedirle el nuevo concierto "no es mala", pero que no le ha dado ni dará una contestación ya que su dignidad no se lo permite "sabiendo que hay asuntos más importantes que ese" como sería la educación en la isla.

El artista criticó además el deterioro del sistema educativo y el cierre de casi 300 escuelas en la isla e indica que no fue mal estudiante y que si hubiera querido habría terminado el bachillerato. En la misma carta, Bad Bunny le respondió a una maestra identificada como Valley Jessiesther, quien lo criticó sobre cómo podía inspirar a sus estudiantes a que estudien si lo veneraban como un dios.