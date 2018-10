Ana de Armas rodará con Daniel Craig y el director de "The Last Jedi"

EFE | La actriz cubana Ana de Armas sigue firme su camino en Hollywood e intervendrá en la cinta "Knives Out", dirigida por Rian Johnson ("Star Wars: The Last Jedi") y protagonizada por Daniel Craig y Chris Evans, informó hoy el blog especializado Deadline.

El filme, que cuenta con guión del propio Johnson sobre la investigación de un asesinato, tiene también en su reparto a Lakeith Stanfield y Michael Shannon.

El rodaje está previsto que empiece en noviembre. Craig, que encarna en la cinta a un detective, saltará directamente desde este rodaje al del próximo proyecto de James Bond, la cinta número 25 de la franquicia sobre el agente 007.

El británico hizo hueco en su agenda para esta película cuando se produjo la abrupta salida de Danny Boyle como director de ese filme. Boyle alegó "diferencias creativas" con los productores.

El pasado 20 de septiembre se anunció que finalmente sería Cary Fukunaga el director de la cinta, con lo que será el primer estadounidense a los mandos de una cinta de James Bond.