El autor mexicano Élmer Mendoza ve en el lenguaje la mejor forma de innovar

EFE | El escritor mexicano Élmer Mendoza, referente en la llamada narcoliteratura, género que le permitió encontrar "un estilo propio", "innovar" y "buscar la perfección estilística", aseveró hoy que el espíritu del escritor reside en su capacidad de usar el lenguaje.

"El lenguaje que mejor utiliza el escritor es el que le es íntimo y en mi caso, que soy del norte de México y de un barrio de pandilleros, ese es el lenguaje de mi corazón", dijo Mendoza.

El autor, que en sus novelas introduce la jerga de la calle, consideró que hay que darle a ese habla popular "un estatus literario" y animó a otros escritores a que se "atrevan" a experimentar con el lenguaje que mejor conocen. Mendoza visita España para participar en el Festival literario Getafe Negro, en el que impartirá un taller titulado "Proyecto de Novela" y también aprovecha para promocionar "Asesinato en el parque Sinaloa", su última novela, en la que regresa el popular detective Edgar "El Zurdo" Mendieta.

La saga de este detective, que comenzó en 2008 con "Balas de plata" continúa con una trama en la que un líder de un cártel que escapó de prisión a través de un túnel y que se obsesiona con una estrella radiofónica en una historia que tiene muchas semejanzas con la de Joaquín "el Chapo" Guzmán, y la actriz Kate del Castillo.

"Todo eso no solo estaba en mi cabeza sino que ya lo había escrito. Me paralicé cuando escuché esa historia", afirmó Mendoza. El autor comentó que la televisión convertió a los narcos en iconos y afirmó que "no son" como aparecen en pantalla, dijo que no son "bonitos" ni llevan "barbas de moda", sino que son "hombres "corrientes" cuya dureza reside en "la mirada del asesino".

"La novela policíaca tiene una estricta dependencia de la trama y de las falsas pistas", dijo el escritor. Mendoza reconoció no poder explicar por qué el éxito de este género, pero aseguró que encontró en él la forma perfecta para cumplir una de sus "ambiciones más importantes", que no es otra que "escribir diferentes a los demás".

"Tras muchos años creo que conseguí un lenguaje propio y un estilo pero lo que realmente me encantaría encontrar es la perfección estilística y conseguir innovar", afirmó el autor. Por el momento, Mendoza se propone continuar con ellos y aseguró que no va a matar a "El Zurdo", aunque ahora está centrado en su próxima novela juvenil "No todos los besos son iguales", que saldrá a la venta este mes y en la continuación de "El misterio de la orquídea calavera", con la que quiere realizar una trilogía.