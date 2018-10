Etty Faskha, una mujer que rompe barreras en las pasarelas

En el pasado Fashion Week la panameña Etty Faskha desfiló en silla de ruedas de la mano de la diseñadora francesa Helene Breebaart, con la colección “Nature”.

Faskha expresó que esta oportunidad le permitió romper barreras y estereotipos en Panamá. “Siento que en ese sentido nuestro país está evolucionando y lograr este paso es muy significativo para mí, no fue fácil, pero tampoco sencillo, lo importante es que lo logramos”.

La pasarela en el Fashion Week

Etty comenta que, la diseñadora Breebaart, junto a su equipo, decidieron invitarla. Cabe destacar que lució una falda y camisa, que fueron confeccionados. específicamente para ella y según la modelo, las prendas fueron fáciles de poner y cómodos para ella, las cuales llevaban diversos dibujos de la fauna y flora de Panamá.

“Haber utilizado las piezas de las diseñadora Helene Breebaart para mí fue un honor, ya que ella es una mujer que ve la belleza en todos y que me incluyera en su pasarela habla muy bien de su visión global e inclusive de perder el miedo y arriesgarse”, comentó.

Faskha expresó que para ella fue una experiencia enriquecedora, “ya que al estar en el detrás de escena con las demás compañeras, se asombraron al verme en silla de ruedas, pero de eso se trataba. Analía Núñez me ayudó con los tips de la pasarela y las otras modelos que desfilaban conmigo me orientaban con los detalles de último minuto. Me sentí muy feliz y orgullosa de que me hayan tomado en cuenta en la Semana de Moda en Panamá”.



La modelo indicó que ninguna discapacidad es motivo para rendirse y que todos podemos lograr nuestros sueños con una actitud positiva.

