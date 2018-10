Miguel Bosé visita localidad mexicana afectada por terremoto de 2017

EFE | El cantante Miguel Bosé realizó una visita a la localidad de Ocuilan, en el centro de México, donde conversó con afectados por el terremoto del 19 de septiembre 2017 y les expresó su apoyo.

En su recorrido por este municipio perteneciente al Estado de México, Bosé charló con los pobladores, escuchó sus historias y pudo ver cómo son los hogares que se han reconstruido para apoyar a las víctimas del terremoto, informó hoy la agencia artística Ocesa Seitrack.

El cantante, quien hace poco se ha mudado a México después de vivir cuatro años en Panamá, estuvo acompañado por el "vlogger" y actor mexicano Juan Pablo Zurita y por el reconocido arquitecto Alberto Kalach, quien hizo el diseño de algunos de los inmuebles que fueron entregados a los afectados.

La visita, que se llevó a cabo este fin de semana, formó parte de la iniciativa #LoveArmyMéxico, la cual ha promovido el apoyo a las víctimas de los terremotos que el 7 y el 19 de septiembre de 2017 golpearon el centro y el sur de México, dejando un total de 471 víctimas mortales.

Bosé, quien ha lo largo de su trayectoria ha mantenido un estrecho vínculo con México, estuvo en su momento muy pendiente de la respuesta tras la catástrofe. En sus redes sociales, el artista publicó un vídeo en que reconocía estar "orgulloso" de la solidaridad que el país había mostrado con las víctimas: "Ahora entiendo, más que nunca, por qué amo tanto a ese país", expresó.

Desde que se mudó al país latinoamericano, Bosé ha mantenido un discreto bajo perfil y no se ha dejado ver públicamente. En una reciente entrevista con Efe, el español confirmó que su traslado a México responde a razones "de familia y trabajo".

"Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí", aseguró.