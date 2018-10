De Sedas, camaleón en la música típica

El músico Luis Rey de Sedas, mejor conocido como Lucho de Sedas, contó que canta desde que tenía cinco años. Empezó a mostrar su talento cuando cumplió siete años y vendía empanaditas en los buses y limpiaba los zapatos. Al no tener éxito en las ventas, cantaba y recolectaba más dinero.

Inicios en el típico

Un conocido le presentó a Victorio Vergara, quien en ese momento necesitaba un bajista. A los 16 empezó su carrera junto a ‘El Mandamás’.

Seis años después se fue para el conjunto de Ul piano Vergara, con quien trabajó cuatro años.

En el 2001 se le presentó la oportunidad de viajar a Canadá, en donde vivió hasta el 2016 y tuvo varios reconocimientos.

Recuerda que los primeros años le costó adaptarse al frío. El primer mes se la pasó visitando casas de panameños. Como se fue con toda su familia no pasó tanto trabajo con la comida por allá.

Tuvo que hacer fusión de cumbia con bachata y merengue, porque el género panameño no es conocido en esas tierras del norte.

El público que más lo respaldaba en aquel país era el de Ecuador y El Salvador.

“Es muy difícil sobrevivir en la música allá porque no se presentan tanto como acá, pero pagan muy bien. Me tomó cinco años para que me aceptaran”, compartió el cantautor.

Por otro lado, recordó que antes buscaban más a los nacionales para que animaran los eventos de los políticos, eso cambió por las restricciones.

Considera que los panameños esperan que el próximo gobierno tenga un cambio en el sistema de hacer los proyectos. Cree que las personas están disconformes con lo que está sucediendo. Espera que haya más educación y medicina.

Si fuera presidente mejoraría las vías de acceso para los maestros que imparten clases en sitios alejados y le exigiría más a los políticos para que mejoren las condiciones de vida de la población. Además, promovería la cultura y el turismo.

En tanto, cree que en Panamá debería legalizarse la marihuana con fines médicos. No está de acuerdo con el matrimonio igualitario porque es católico y leyó en la Biblia que el hombre era sentenciado a muerte si tenía relaciones con otro del mismo sexo.

Sus proyectos

Actualmente graba los sencillos que formarán parte de su próximo disco que planea lanzar a finales de este año o inicios del 2019, y se encuentra en la promoción del sencillo “Linda hechizada”, que ya se escucha en las emisoras.

