Los trovadores creen que la décima atraviesa un bajón

Los destacados compositores y trovadores de la décima panameña Artemio “Bebito” Vargas y Arcadio Camaño hablan sobre sus trayectorias y lo que piensan acerca de la política y educación de nuestro país.

El cantor mayor, “Bebito, aseguró que fue difícil que su trabajo fuera reconocido, en aquellos años comandaban el mercado cuatro colegas. Fue el encargado de introducir los pregones en la improvisación.



“Panamá es el único país en la región iberoamericana que tiene saloma antes de cantar la estrofa decimal”, explicó Vargas.



Cree que la décima ha recibido muchas transformaciones y ellos han sido atacados por los gobiernos, ya que a los empresarios les han subido los impuestos de sus actividades.



Respecto a la educación, cree que los panameños están en el proceso de darse cuenta que esta rama está por el suelo y que la crianza del hogar tiene pocos principios.

Cree que el sistema político está estropeado porque la Constitución Nacional está dañada, ya que fue creada por corruptos para proteger a los corruptos.



Arcadio Camaño

El oriundo de San José de Veraguas, a los 19 años comenzó a escribir, cuando emigró a la ciudad capital para estudiar. No fue trovador de una vez porque en un principio no tenía la voz para salomar y le fue difícil agarrar los torrentes, que le obligó a practicar más tiempo.



A su criterio, piensa que la décima ha tenido una baja porque los nuevos talentos no están copiando el arte que dejaron sus ancestros, puesto que hay mucha pobreza del lenguaje y poco cuidado en la voz.



“Creo que le falta lirismo a la décima, porque el cantor de ahora no se cuida ni estudia temas nuevos en las cantaderas”, dijo.



En cuanto a la educación, le parece que se encuentra estancada en comparación con otras naciones donde hacen muchas inversiones para formar. Referente a la política, considera que hay buenos gobernantes y que existen quienes no cumplen con su trabajo.





Karoline Santana

