Celulares retro se resisten a morir en el mercado

Pese a que el mercado actual está saturado de teléfonos inteligentes, móviles de gama baja como los Nokia, Alcatel, entre otros, satisfacen las necesidades de muchos panameños que se resisten a llevar aparatos más sofisticados.

Estos teléfonos son los preferidos de los usuarios de pie, que no necesitan almacenar fotos ni utilizar redes sociales, como adultos mayores, gente que trabaja alejada del internet y niños que necesitan ser supervisados por sus padres.



“Muchas personas han optado por continuar con estos dispositivos por su fácil uso, que no es de manera digital, lo que hace que sean mucho más accesibles para ellas, ya que no están acostumbradas a utilizar tantos botones y aplicaciones simultáneas”, afirma Alexander Atencio, Entrenador Digital.



Atencio destaca que algunos usuarios los utilizan como respaldos de datos. “De suceder algún daño con su teléfono inteligente, tienen con ellos su modelo antiguo”, sostiene.



Ventajas y desventajas de modelos arcaicos

El costo es ideal, ya que la mayoría ronda entre los B/.15.00 y B/.30.00. En esta categoría se destacan marcas como: Alcatel y Nokia, siendo los más buscados por este público, expresa Alex Neuman, Consultor de Tecnología.



Otra de las razones según Neuman es la duración de la batería; por no tener la capacidad de ejecutar aplicaciones complejas, puede durar más tiempo con baterías pequeñas, no obstante con los “smartphones”, que tienen más aplicaciones y por ende consumen más energía.



Algunos de estos celulares no solo los pueden utilizar para llamar, sino también para enviar mensajes de textos; tienen cámaras traseras, memoria hasta por 32gb, tecnología 3G, bluetooth, alta voz y radio.



Poco a poco el mercado se está volviendo más competitivo, por ello prolongan la vida de estos modelos, renuevan sus diseños y mejoran la experiencia de comunicación, cuidando de no convertirlos a tecnología smartphone; pero no todos cuentan con los mismos avances, existen más arcaicos, advierte Neuman.



“Estos celulares no están a la vanguardia y su funcionamiento es bastante lento, no tienen tanta memoria y menos actualizados en cuanto a las apps de un celular inteligente. La señal es otro factor que entra en desventaja, en comparación a otros dispositivos, ya que es bastante complicado tener una buena recepción con estos”, nos manifiesta Alexander Atencio.



Estos teléfonos pueden ayudarle a separarse de la adicción a los modelos más innovadores y permiten pasar más tiempo con la familia, alejados del mundo digital, puesto que no todo debe girar en torno a internet.



Atencio concluye que los comercios aun apuestan por ellos porque saben que tienen un público que los consume y ellos le sacan provecho a esa necesidad del consumidor actual.



Son celulares que por lo general no saldrán del mercado tecnológico.



Primera generación de celulares a nivel mundial

Una de las empresas que dio inicio a la incursión de los celulares fue el director Martín Cooper de Motorola, quien realizó la primera llamada desde un teléfono del proyecto DynaTAC 8000X, ubicado en Nueva York.



El DynaTAC 8000X fue mostrado oficialmente en 1984, año en que se empezó a comercializar. Este aparato pesaba alrededor de 1 kg, tenía tamaño de 33 x 4,4 x 8,9 centímetros y su batería duraba una hora de comunicación o una jornada laboral de la época (ocho horas).



Ameritech Mobile Communications, LLC fue la primera empresa en Estados Unidos en brindar servicio de telefonía móvil.





