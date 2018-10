Fashion Week Panamá 2018 apuesta por nuevos escenarios de pasarela

El Fashion Week Panamá 2018 desea resaltar al diseñador canalero y apoyar a todo artista emergente. “En este caso queremos que la semana de la moda no se quede solo en pasarela, sino que el artista adquiera nuevos conocimientos por medio de nuestros talleres y que ese producto que se dibuja obtenga buenos resultados”, afirma Marie Claire Fontaine, presidenta del FWP.

“La semana de la moda en Panamá trae muchas novedades en la pasarela, entre ellas podemos destacar a Michelle Zarak, quien lleva aproximadamente 8 años de no presentarse en ninguna pasarela y destaca por sus diseños pret-a-porter en América Latina, y por Panamá, Annie Chajín, con una nueva producción junto a Adrián Carrillo; se enfocarán en la tendencia ‘denim’ bastante neutral llamada el “Verguero”, de seguro dará mucho de qué hablar”, asegura Fontaine.



Cabe resaltar que la apuesta de diseño internacional recibirá delegaciones de Colombia, España, y Honduras. Además, el desfile estelar de Fashion Week Panamá estará a cargo de la firma Polite, desde Colombia.



Aunado, contará con una oferta Internacional que se complementará con: Marcos Luengo (España), Pao Morris(Colombia), Constanza Oquendo (Venezuela), Lawin Paz (Honduras), Mundo Shalom (Venezuela), Patricia Avendaño (España), esta última, encargada del desfile de cierre de FWP18, expresó la presidente del FWP.



Innovación

Durante la fecha, las marcas comerciales Levi’s, Timberland y New Balance tendrán su espacio, así como los estudiantes de diseño de modas de la Universidad del Arte Ganexa.



Por otro lado, Astrud Cordero, productora del FWP, dijo que ya no utilizarán un salón aparte para las capacitaciones de diseñadores, sino que emplearán el escenario de las pasarelas para dictar los talleres entre 2:00 p.m., y 4:00 p.m., para estudiantes y personas que les interesan estos temas, donde también tendrán la opción de quedarse en la feria de la semana de la moda.



Apostarán por una oferta gastronómica para el que no quiere ver solo pasarela y planea disfrutar de un espacio diferente dentro de la semana de la moda.



Este 2018, la venta de la boletería del evento generará fondos para APLAFA, dedicada a promover la educación sexual y reproductiva, AENPA, que apoya pacientes con endometriosis y COSTA RECICLA, que promueve el reciclaje en Panamá.



También, contribuirán con los programas de la Fundación Heurtematte y AXXION. Así mismo, el Fashion Talk, que son talleres gratuitos enfocados a emprendedores de la industria de la moda en Panamá.

Luz Milagros Sánchez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twiter: Luzmilagros15

Instagram: Luzmilagros23