Precauciones para evitar un incendio en el hogar

Todas las personas están expuestas a sufrir un incendio, una de las eventualidades más comunes que cada año aumenta sus cifras.



El subdirector del Cuerpo de Bomberos Gabriel Icaza dijo que en octubre intensifican las campañas de prevención de incendios, ya que viene diciembre, mes que aumentan los casos.



Recomendaciones

El especialista les pide a los panameños que desconecten el tanque de gas si no están en casa. “Hay que ser obsesivos en este tipo de prácticas antes que ocurra un accidente”, dijo Icaza.

Le aconseja a la persona no recargar las regletas de muchos equipos en las fiestas de fin de año, ya que se sobrecalienta. Es preferible encender las velas mientras se esté rezando, no irse a dormir porque un viento podría tumbar el cirio o pegársele una cortina.



Al momento de evacuar la residencia, si el humo es liviano, puede salir caminando rápidamente y si es muy denso, debe gatear; en ambos casos tendría que taparse la nariz con una tela gruesa o húmeda.



No obstante, si es conato de incendio, deben llamar a los bomberos y tratar de apagarlo con el extintor. No intentar solucionarlo para después llamar a los especialistas, porque podría salirse de sus manos.



Si la persona tiene un extintor, deberá estar al pendiente de su fecha de expiración. Solo se debe comprar en las empresas certificadas por los bomberos y pedir la constancia.



Tipos de apaga fuego

Hay matafuego de polvo químico (Combustible y partes eléctricas), agua para combustible seco (Papel y madera), de CO2 para cualquier incendio, pero es específico para no dañar equipos tecnológicos.

Deben desconectarse equipos que no se estén utilizando

El subdirector destacó que los cargadores conectados, aunque no estén utilizándose, tienen un fluido de corriente, por eso se calientan.

Invita a las personas que desconecten los electrodomésticos, cargadores, teléfonos y estufas que no se estén utilizando al momento de salir de paseo, porque han ocurrido accidentes por eso.

